大埔宏福苑五级火｜市民忧棚网阻燃性 多个大维修屋苑展开拆除工作

大埔宏福苑昨晚（26日）发生五级火警，造成至少44人遇难、58人受伤、279人失联，当中包括一名消防员殉职，是本港17年来首宗五级大火。此次火警中，涉资3.3亿外墙维修工程搭建的竹棚成为外界关注焦点，同时棚网的阻燃性亦惹来关注。有网民在社交平台透露，现时不少大型维修的屋苑，纷纷展开棚网拆除工作。有网民评论指出，「为生命著想，越唔安全越要尽快拆都系合理嘅」；但亦有网民质疑，「今日拆网的一定自己知自己事」。

宏福苑早于2016年，已接获政府发出的强制验楼法定通知，直至去年1月才通过这项涉资3.3亿元的大型维修工程。大埔宏福苑业主立案法团文件显示，同年7月正式展开工程，涵盖外墙打凿、管道更换、石屎修葺及窗眉重建等项目，而外墙棚架自去年8月起陆续搭建，火警发生时，屋苑8幢大厦正同步进行相关维修。

不少网民在社交平台上传图片，显示多区屋苑已即时开展外墙棚网拆除工作，诸如「黄埔区维修工人正在拆除棚网」「屯门怡胜花园启动拆网作业」等资讯陆续流出。有正处于外墙维修阶段的屋苑居民表示，「相信业主立案法团一直严格把关，但都希望个网系合格嘅阻燃棚网。」

不过，有网民称「如果政府做到嘢，今日应该即刻落order，全城唔俾拆网，直至有政府人员嚟采集样本后先可以拆，要突击检查先可以捉到鬼，而家咩行动都冇，分明系放水喇」。

