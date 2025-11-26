大埔宏福苑五级火｜大维修期间发生火警 火险赔偿楼宇结构损毁 保额不足需向承建商追讨

大埔宏福苑五级火｜正在进行大维修的大埔宏福苑宏昌阁发生火警，对于屋苑业主而言，其中一个重要事项便是保险理赔等善后工作。国际专业保险咨询协会会长罗少雄接受《星岛头条》访问时表示，大厦维修施工期间，一般会购买公众责任保险（第三者保险），以应对施工过程中因疏忽而导致的财物损失或人身伤亡。如果投保额度多且保额大，将足以覆盖所有索偿，问题不大；但若额度不足，业主或需要直接向承建商追讨。

大埔宏福苑宏昌阁火警的起火原因目前未明，但据网民现场图片及影片显示，大厦棚架陷入火海，其后火势蔓延到相邻的宏泰阁及宏新阁等楼宇。

罗少雄指，俗称「火险」的楼宇结构保险主要保障因火灾、雷电、爆炸、水浸及台风等意外而导致楼宇结构损毁，例如原装天花板、墙壁及喉管维修或重建费用，而室内财物并不在火险保障范围内。举例来说，大火令窗户破烂及导致家居财物损毁，火险会赔偿窗户维修之费用，而家居保则会为财物损毁作出赔偿。

国际专业保险咨询协会会长罗少雄。

一般业主在置业时都会购买火险，部分楼宇的公契亦列明，物业管理公司需为整个屋苑负上买火险责任。虽然火险的保障额可根据按揭住宅或物业重建费用评定，但要留意赔偿金额不会超过投保额。若不幸发生意外，而物业的重建费用高于火险保障额，保障额以外的费用要由业主自行承担。

至于家居财物保险（又称家居保），主要保障意外或天灾而导致的家居财物损失，包括家具、家庭电器、室内装修、贵重财物等。假如住户有购买家居保险，承保范围通常都包括水险、火险等，故火警均可获赔偿，并遵循「实报实销」原则。

宏福苑3.3亿大维修惹争议

资料显示，宏福苑为房委会兴建的居屋，楼龄约41年，共有8幢大厦。今次起火的宏昌阁于1983年9月起入伙，共有31层，提供248个单位。

屋苑现时由ISS旗下置邦负责物业管理，目前正进行大维修，包括进行外墙批荡浆。去年，宏福苑业主立案法团通过3.3亿元大维修方案，分6期集资，由8座共1984户摊分，每户要夹16万至18万元。不过，集资时间引起不少业主不满，并要求业主立案法团召开业主大会，更有大批居民开会后考虑入禀土地审裁处申诉。

