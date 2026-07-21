特朗普签行政命令 加强国防供应链「去中国化」

美国总统特朗普周一（20日）签署行政命令，进一步收紧国防供应链规范，将提高美国国防承包商采购中国等受限制国家关键矿物与原料的豁免门槛，借此降低美国武器生产对中国供应链的依赖，并加速推动国防供应链「去中国化」。

行政命令指出，自2027年1月起，申请从「非盟友外国」取得敏感材料的企业，必须尽全力寻找其他合规材料或证明无相关材料。这些国家通常指中国、北韩、俄罗斯和伊朗。

美国试图限制来自中国及其他防务供应链。路透社

近年美国持续要求包括洛歇马丁（Lockheed Martin）等国防承包商全面检视供应链潜在风险。路透社

新规涵盖矿物、磁铁、化学品及软件

新规涵盖矿物、磁铁、化学品、锻造件及软件等国防相关物资。国防部将深入盘点各层级供应商，确认关键材料与零组件是否来自中国、北韩、俄罗斯及伊朗等国家，并评估供应商的外国持股、财务状况及制造风险。

白宫官员指出，依据新规，国防承包商无法再以「中国供应商成本较低或取得较容易」作为申请豁免的理由，未来企业若希望采购来自中国等受限制国家的材料，必须证明已搜寻其他供应来源，完整揭露原料来源，并提出逐步降低依赖受限制供应商的改善计划；若未符合新规要求，可能面临失去政府采购合约等后果。

白宫要求承包商设定时间表

白宫贸易顾问纳瓦罗表示，承包商必须详细说明移除这些「不合规」敏感材料的步骤，并设定时间表，政府不再接受业者以「没有其他选项」作为理由，强调国防产业必须真正寻找替代供应链，而非继续依赖中国等海外供应商。

目前，来自中国等国的某些稀土磁铁可透过豁免取得用于国防供应链。

近年美国持续要求包括洛歇马丁及波音等国防承包商扩大武器生产，同时全面检视供应链潜在风险；然而，导弹、军机及其他先进武器系统所需的关键矿物与加工材料，目前仍有相当比例仰赖中国供应，令美国军工企业一方面面临降低对中国依赖的政策要求，另一方面又须维持武器供应速度。

