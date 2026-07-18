黄仁勋招牌黑色皮褛拍卖 750万成交远超预期 附亲笔签名

辉达（NVIDIA）行政总裁黄仁勋在公开场合穿过的一件招牌黑色皮褛，周五（17日）在纽约拍卖，以96万美元（约750万港元）成交，远远高于拍卖前预估的4万至6万美元，凸显人工智能（AI）热潮带动科技人物纪念品身价水涨船高。

黄仁勋曾于2023年10月18日在台北出席鸿海科技日时穿著这件黑色皮褛，并在皮褛上留下亲笔签名。

皮褛上有黄仁勋亲笔签名。苏富比官网

黄仁勋曾于2023年10月18日在台北出席鸿海科技日时穿著这件黑色皮褛。苏富比官网

黑色皮褛成为黄仁勋标志。法新社

黄仁勋也把黑皮褛当作自己的战袍，几乎每次公开露面都会穿著。路透社

原价4.9万 成交价是估值16倍

苏富比拍卖行表示，共有45位收藏家竞投这件皮褛，经过65次叫价后，以96万美元成交。这件Tom Ford黑色皮褛，原价6290美元（约4.9万港元），成交价是6万美元（约47万港元）估值的16倍。

苏富比现代收藏品主管瓦赫特（Brahm Wachter）形容这件皮褛为与人工智能时代最具代表性的人物之一紧密相关的物品，今次拍卖的反应超出了他们的最高预期。

45收藏家竞投 出价65次

苏富比发声明表示，拍卖所得将捐给一项慈善倡议，以支持致力于创新的非营利组织Edge Institute。拍卖收益将用于奖学金、资助及驻点计划。

就像苹果创办人乔布斯偏爱黑色高领毛衣，或是Meta创办人朱克格的衣橱里永远都是灰色T恤一样，黄仁勋也把黑皮褛当作自己的战袍，几乎每次公开露面都会穿黑皮褛，包括他在2021年登上《时代》杂志封面时也是。

黑皮褛成招牌战袍

朱克伯格在2024年曾仿效职业运动员交换球衣的方式，与黄仁勋交换服装。同年稍后，在一次电脑图形大会的舞台上，黄仁勋将他当天穿著的一件皮褛送给了朱克伯格。朱克伯格当时笑说：「这件更值钱，因为是穿过的。」

而黄仁勋本人过去也多次幽默谈论自己的穿著风格。他曾在2016年的Reddit答问中自称是「穿皮褛的那个人」，2023年接受Podcast访问时则透露，自己的服装多由妻子与女儿协助挑选。

