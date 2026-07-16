游日注意｜京都寿司店被揭「双重价格」 英文版餐牌最高贵日版4倍　

日本观光业再爆「双重价格」争议。一名韩国YouTuber近日到京都一间寿司店用餐时，发现店方提供的英文餐牌售价远高于日文餐牌，最便宜的3件寿司售价相差达4倍，引起网民热议，不少人批评店家涉嫌向外国游客「开天杀价」，形容做法如同「敲诈外国人」。

据南韩《中央日报》报道，韩国YouTuber崔秀勋于7月12日在其YouTube频道「CKOONY」上载影片，记录他与一名中国籍友人在京都一间寿司店用餐的经历。影片显示，店方最初提供英文餐牌，其中最便宜的3件寿司售价为2,000日圆（约97港元），3件吞拿鱼寿司连税售价则为1,980日圆。

两人其后要求查看日文餐牌，店员先确认他们是否懂得日语，获肯定答复后才提供日文版本。两人比对后发现，日文餐牌最便宜的3件寿司仅售500日圆（约24港元），整个套餐连税亦只需5,214日圆，与英文餐牌定价存在明显差距。

影片曝光后迅速在网上疯传，截至7月13日已吸引逾1,900则留言。不少网民批评店家刻意向外国旅客收取高价，有人直言「这根本是敲诈外国人」，亦有人形容做法是「利用游客人生路不熟牟取暴利」。

不过，也有部分网民认为，英文餐牌可能包含不同服务内容，例如采用较高级食材、不同套餐安排或附加服务，因此单凭餐牌价格未必足以断定店方存在不公平收费。

日本「双重价格」争议持续 观光厅研制定指引

近年随着访日旅客大幅增加，日本部分景点、餐厅及设施开始对本地居民与海外旅客采取不同收费，引发社会对「双重价格」（Dual Pricing）的讨论。

支持者认为，外国旅客消费能力较高，差别定价有助纾缓过度旅游（Overtourism）问题，并增加地方收入，用于改善旅游设施及公共服务；反对者则认为，若缺乏透明度，容易令人质疑涉及歧视或损害日本旅游形象。

据报，日本观光厅正参考国内外应对过度旅游及差别定价的案例，研究制定相关指导方针，让旅游设施及商户在考虑不同收费模式时，兼顾提升观光收益与保障旅客权益，减少类似争议再次发生。