游日注意 | 东京迪士尼相隔3年加价 万圣节成人票破1.2万日圆

东京迪士尼度假区的营运商东方乐园（Oriental Land）证实，将于今年10月调整门票价格，上调高需求日期的票价上限，其中东京迪士尼乐园与东京迪士尼海洋的成人一日票，最高价格将升至1万2400日圆，这也是迪士尼继2023年10月以来，相隔3年再度调整票价。

根据东方乐园公司，新的票价制度将自10月起实施，主要适用于入园需求较高的特定日期。以秋季热门活动「迪士尼万圣节」期间为例，10月10日成人一日票价设定为1万1900日圆（571港元），10月11日则达到最高价1万2400日圆（约595港元）。4岁至11岁的儿童票价同步调升300日圆（约14港元），最高价格增至5900日圆（283港元）。

东京迪士尼新票价主要适用于入园需求较高的特定日期。Japan Rail Pass

东京迪士尼证实加价。东京迪士尼官网

这是迪士尼继2023年10月以来，相隔3年再度调整票价。东京迪士尼官网

对需求较高日子作出调整

东京迪士尼度假区自2021年起引入浮动票价制，将依照季节、假日与入园人数预估，设定不同价格。目前一日票成人票价介乎7900日圆（约379港元）至1万900日圆（523港元）之间，调整后，最高价格的上限最多调升了1500日圆（约72港元）。

东方乐园公司说明，这次的调整并非全面调涨，而是仅针对部分需求较高的日子进行调整，虽然票价上涨可能增加游客负担，但业者也希望借此维持园区质素、改善服务与控制高峰时段人潮。

停车费上调1000日圆

东方乐园正在不断上调价格，6月将普通乘用车和大型车辆的停车费分别上调了1000日圆（约48港元）。游客可免费优先体验游乐项目的入场卡「40周年纪念Priority Pass」将于8月底停止发放。届时所有优先入场卡都将改为收费。