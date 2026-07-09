卡乐B︱薯片虾条正面「回复颜色」 指油墨材料供应趋稳

日本零食大厂卡乐B（Calbee）早前因中东局势影响，将旗下14款商品包装改为黑白色，卡乐B今天宣布，油墨等材料供应趋稳，部分薯片、虾条产品率先回复正面全彩色印刷（背面仍为黑白），7月27日那一个星期开始陆续生产上市。

卡乐B 薯片虾条正面「回复颜色」。 Calbee

卡乐B 薯片虾条正面「回复颜色」。 Calbee

美伊局势紧张影响全球，卡乐B早前表示，因因中东局势紧张升级导致印刷油墨和其他原材料采购不稳定，5月底逐步将旗舰薯片虾条等14款产品，包装改为黑白色，此做法引起热议。

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如今卡乐B表示，油墨等材料的供应状况已有一定程度的改善，商品包装也可以「恢复生气」。但为了确保商品稳定供应，先让6款商品正面恢复彩色，背面暂时维持黑白。

另外，「富果乐水果早餐麦片」2款商品，正面和背面都将恢复彩色包装。预计7月下旬起，货架上的商品将陆续换上新包装。