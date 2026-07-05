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英国女子印度旅行疑误食虫卵 脑部感染现38条寄生虫

即时国际
更新时间：19:13 2026-07-05 HKT
发布时间：19:13 2026-07-05 HKT

英国一名女子于2007年前往印度旅行期间，疑误食沾有猪肉绦虫卵的食物。数年后，她被诊断患罕见的「神经囊虫病」（Neurocysticercosis），脑部被发现存有多达38条寄生虫。此后，她经历剧烈头痛、癫痫发作及严重的精神健康危机，耗费多年时间才逐步恢复正常生活。

印度恒河环境衞生恶劣。法新社
印度恒河环境衞生恶劣。法新社

英国广播公司（BBC）报道，现年42岁、来自威尔斯的劳里（Lowri Denman）从事媒体工作。2007年，她前往印度展开为期三个月的旅行。为避免食物中毒，她在旅途中已刻意避免进食肉类。她的主诊医生、传染病及微生物学顾问医生Brendan Healy认为，劳里极有可能无意吃下含有微小猪肉绦虫卵的食物。

游印3年后排出1米长绦虫

2010年，劳里在一家餐厅如厕时，赫然发现体内排出一条长约一米的绦虫。她随后求医，粪便检测结果并未显示异常，加上当时自觉身体状况良好，她便未有理会。不到一年后，劳里开始出现严重头痛。2011年，她首度出现癫痫发作。检查后。医生告知她脑部存在38条寄生虫，最终被确诊患上神经囊虫病。

劳里在接受抗寄生虫药物及类固醇治疗后，健康状况一度好转。然而数年后，她于工作期间突然晕倒，扫描结果显示其脑部寄生虫周围出现严重的肿胀。她后来出现意识混乱、身体麻木与刺痛感，更因引发严重焦虑、偏执及精神病症状，被迫在神经精神病医院接受长达六星期的治疗。

工作期间突晕倒

经过漫长的康复期，劳里于2022年始正式恢复工作。主诊医生指，劳里的病例极为罕见，曾引起英美多位医学专家的共同探讨。虽然劳里自2017年以来未再出现癫痫发作，但其余生仍需长期服用抗癫痫药物。她表示，期望能将这段痛苦经历转化为积极力量，提高公众对神经囊虫病的认知。
 

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