爱宝乐园｜3周大熊猫宝宝萌照曝光 「黑眼圈」初现

旅居南韩爱宝乐园的大熊猫「华妮」（又名「爱宝」）月初诞下第四胎，爱宝乐园周三公开现时3星期大的雌性熊猫宝宝的照片，可见熊猫特征初现，耳壳、肩部和四肢已变成黑色，并长出「黑眼圈」。

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熊猫宝宝于6月3日上午10时53分出生，出生时体重170多克。爱宝乐园表示，3周大的宝宝已增重至670克，在妈妈「爱宝」和园方全天候悉心照料下茁壮成长。中国大熊猫保护研究中心也派出专家参与照料。

这是「爱宝」在南韩通过自然交配方式诞下的第四只大熊猫，其四胎都是雌性，长女「福宝」是在南韩出生的首只大熊猫，深受南韩民众喜爱，已于2024年返回中国。