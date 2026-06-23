南韩女消防员被迫陪酒后跳楼亡 总统李在明震怒下令彻查

南韩光州一名29岁女消防员被迫和长官聚餐饮酒后，跳楼身亡，涉事消防事后被指试图掩盖事实。总统李在明周二（23日）在青瓦台开会时怒斥此事，要求政府各部门彻底调查是否有这种离谱行为，并追究相关人士滥用职权的责任。

事发于去年10月3日，轻生女消防员姓郑，隶属光州广域市消防安全本部辖下光山消防署，4年前入职。

南韩传出有女消防员被迫陪长官喝酒。美联社

消防员工会呼吁当局彻查女消防员跳楼身亡真相。美联社

一到聚餐地点 被迫连喝4杯酒

据《朝鲜日报》报道，2024年8月光山消防署换新长官​​，郑女被迫陪酒的情况就开始加剧，在其轻生离世后，光州消防安全本部于去年10月10日提交报告，指她同年6月曾因为感情问题进行过咨询，显然试图将过错归咎给已和她订婚的男友。

不过，从郑女未婚夫提供的聊天纪录可以看到，郑女曾抱怨她一到聚餐地点就连喝4杯烧酒加啤酒，长官还要求郑女独自陪他去卡拉OK，最后是未婚夫劝她拒绝后才没去。

消防工会吁彻查死亡真相

未婚夫表示，郑女完全不能喝酒，去参加部门聚餐是迫不得已，因为她担心不去的话会被排挤，有时聚餐回来会呕吐好几次，甚至醉得连衣服都换不了。

郑女未婚夫和家属要求光州消防安全本部展开调查，但一直被置之不理，直到遗属今年5月前往消防厅陈情后才开始有转机。

本月11日，消防员工会在光州市政府召开记者会，呼吁当局彻查郑女死亡真相并追究责任，李在明同天下令国务调整室追查郑女轻生原因、家属诉求是否被忽视等情况。

怒斥谎言造成二次伤害

李在明周二在青瓦台证实郑女家人所言一切属实，他还听说在一些部门里还存在这类风气，亦即聚餐时故意安排女职员坐在上司旁边帮忙倒酒并强迫一起喝酒，这些长官根本就是把女员工当成玩物，而且往往没有自我意识到这种行为的严重性。

对于光州消防安全本部指称郑女是和未婚夫感情出问题才会想不开一事，李在明怒斥光州消防安全本部的谎言对郑女未婚夫和家人造成了二次伤害，并勒令政府所有部门彻底展开内部查核，避免类似状况再度发生。