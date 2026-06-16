伊朗局势｜美伊已签署和平协议  分析列特朗普多项大让步

中东局势迎来转折，美伊两国在多方斡旋下终于完成签署停战谅体备忘录，标志著这场导致数千人死亡、令全球能源供应遭受前所未有冲击的中东战争有望长久终结。然而根据路透社及国际媒体报道分析，从目前所掌握的资讯而言，美国实际未能取得预期中的「彻底胜利」，反之在这份协议中做出了多项重大让步，特朗普当初设定的多项开战目标无法如愿达成，未来更面临遭党内鹰派抨击的政治风险。

根据美伊官方发表的声明，双方本次达成的和平框架协议，旨在将目前的停火状态延长60天，为进一步的深入谈判创造和平条件，以期永久结束这场重创全球地缘政治的战事。备忘录的核心内容包括伊朗承诺重新开放具战略地位的霍尔木兹海峡，一旦石油运输恢复通过这条关键水道，全球燃眉之急的能源价格危机可望随之大幅缓解。

担任调解人的巴基斯坦总理谢里夫在社交媒体平台X发文指出，这份协议要求双方「立即且永久终止所有战线的军事行动，包括黎巴嫩在内」。美伊官方确认，在本周五（19日）正式落笔签署备忘录并确定后续安排后，两国将正式启动谈判，商讨最终的和平协议，届时将深度探讨涉及美国解除对伊朗全部制裁以及外界关注的伊朗核问题。

尽管美国官员坚称初步协议已实现了特朗普的核心目标，但国际舆论与政经智库普遍认为，这份协议暴露出美国战略上的软弱与退让。前副助理国务卿、现任大西洋理事会智库研究员泰勒直言：「这项协议是或能避免进一步冲突的最佳结果，但它并不比美国一开始就采取外交手段而非战争所能取得的结果更好。」

回顾冲突初期，特朗普曾高调要求伊朗「无条件投降」，并公开敦促伊朗民众推翻其神权政府。然而，如今伊朗政府依然基本保持完好，且在美以联合空袭中丧生的伊朗领导人，其继任者似乎表现得更为强硬。

此外，特朗普早前要求伊朗拆除其弹道导弹计划、并停止支持地区代理人的强硬要求，在今次备忘录中亦完全未得到满足。这意味著，虽然美国已花费数百亿美元的巨额军费开支且令军火储备大减，最终却未能取得预期中的「彻底胜利」。更令特朗普陷入政治被动的是，该谅解备忘录要求美国做出包括延迟讨论终止伊朗核计划在内的重大让步。

其三，就是华府解除对伊朗的制裁。针对外界盛传伊朗将在谈判开始前「无条件获得120亿美元解冻资金」的消息，美国高级官员虽予以否定并称其为「一种曲解」，美国国防部长海格塞斯亦强调只有在核实伊朗履行承诺后才会解冻资金，但放宽制裁的战略走向已触怒华府鹰派。分析指出，当特朗普日后放宽对伊制裁，将直接面临他长期以来指责前总统奥巴马「向伊朗提供财政援助以实现核计划」的回力镖，面临严重的自打脸风险。

除了国内承受庞大战略压力，特朗普在国际上也面临盟友的强烈集体反弹。由于特朗普在发动战争前并未征询欧洲盟友的意见，导致美国与欧洲盟友之间的关系日益紧张。最关键的是，在战时与特朗普结成紧密联盟的以色列总理内塔尼亚胡，已明确摆出强硬对抗姿态，表示以色列绝对不会加入或承认这份美伊谅解备忘录，美以关系似渐行渐远，甚至隐然处于互相抗衡位置。从以上种种分析，特朗普在这份和平协议中似乎「失去」的东西比获得的更多。