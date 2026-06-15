伊朗局势｜美伊达成和平协议已电子签署 周五瑞士正式签署后重开霍尔木兹

美国总统特朗普表示，美国与伊朗的和平协议已达成。他在社交平台发文表示：「祝贺大家！我特此全权批准霍尔木兹海峡的免费通行，同时也授权立即解除美国海军对伊朗的封锁。世界各国的船只，启航吧。让石油流动！」不过他随后更正，霍尔木兹海峡将于周五美伊正式签署协议后，才会重新开放。

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美国副总统万斯在美国ABC电视台《早安美国》节目中透露，美国与伊朗的协议周末已经以电子方式签署，暗示条款已生效。美方尚未发放任何资金。

双方宣布立即终止所有军事行动 包括黎巴嫩

另外，巴基斯坦总理夏巴兹亦宣布，经过密集的谈判，美国与伊朗的和平协议已达成；双方已宣布在所有战线上，包括黎巴嫩，立即和永久终止军事行动。正式签字仪式将于6月19日（本周五）在瑞士举行。

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在特朗普和夏巴兹公布上述消息后不久，伊朗方面亦作出确认。伊朗副外长加里巴巴迪宣布，伊美谅解备忘录文本已最终敲定，将于本周五（19日）在瑞士正式签署。

伊副外长：60天谈判期聚焦核问题、解除制裁等

加里巴巴迪表示，当伊朗的资产获解冻、海上封锁解除和战争结束，便会与美国进入到60天的谈判，届时将集中讨论几个议题，包括结束所有对伊朗的制裁、核问题、确定伊朗重建的最终机制，以及建立一个执行机制以监督各方的承诺。

伊朗国家电视台则报道称，「伊朗已迫使美国接受和平协议」。

特朗普称伊朗承诺不获取核武器

稍早前，特朗普当地时间周日下午（香港时间周一凌晨）接受《华尔街日报》采访时表示，计划立即发表声明，确认美国已与伊朗达成协议，他本人或副总统万斯将通过电子方式签署协议。

特朗普当时称，该协议将包括伊朗承诺不获取核武器，并立即重新开放霍尔木兹海峡。他指，目前并不急于从伊朗提取核材料，说：「我们会在准备就绪后，再进行核尘处理。我觉得接下来一两个月内，没必要著急。」特朗普又指，伊朗不会通过协议获得解冻资金，但制裁有可能被解除。

在此之前，以色列对黎巴嫩首都进行了空袭，令美伊谈判一度陷入停摆风险。美媒报道指，伊朗在最后一刻取消了就黎巴嫩遭空袭而报复色列的计划，因特朗普通过中间人进行了斡旋。加里巴巴迪则表示，伊朗不报复以色列的条件之一是其撤出黎巴嫩南部。