伊朗浓缩铀｜美媒爆美军拟派地面部队抢夺 特朗普最后一刻叫停

美国政府差点对一场高风险军事行动开绿灯！据美媒报道，美军最高将领上个月底匆忙奔赴佛州，听取一项有关派遣地面部队强行进入伊朗，夺取高浓缩铀的作战计划。若计划执行恐引发全面大战，但美国总统特朗普（Donald Trump）在最后一刻紧急叫停。

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美媒CNN引述两名知情人士报道，上述会议于5月19日召开，美国参谋长联席会议主席肯恩（Dan Caine）甚至被迫中断在布鲁塞尔的北约（NATO）高层会议，急飞佛州坦帕市美国中央司令部（US Central Command）总部。

地面入侵伊朗恐致全球动荡

肯恩随后向特朗普简报作战选项。但幕僚严厉警告，此举极易引发伊朗强烈军事报复，不仅延长战线，更会让全球经济陷入动荡。知情人士坦言，特朗普听取警告后叫停行动，他也担心美军恐面临大量伤亡，并质疑美国人民是否会支持。

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美军秘密规划这场地面战之际，特朗普正对外宣称美伊即将达成开放霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）的协议，也接近完成核计划谈判，声称双方很快就会签约。

同一时间，德黑兰当局也没有坐以待毙。3名知情人士透露，伊朗正筹划经济上的「核选项」，一旦谈判破裂、战火重燃，伊朗将唆使也门主要代理人「胡塞武装组织」（Houthis）全面封锁曼德海峡（Bab-al-Mandab strait）；在伊朗关闭霍尔木兹海峡数月之际，曼德海峡是全球海运的绝对命脉。

970磅浓缩铀够造10枚核弹

夺取或销毁伊朗的高浓缩铀，是特朗普至今未能达成的目标。目前伊朗有多达970磅接近「武器等级」的浓缩铀。国际原子能机构（IAEA）署长葛罗西（Rafael Mariano Grossi）警告，这批库存足以让伊朗制造多达10枚核弹。

消息人士透露，这批核原料分散在伊斯法罕（Isfahan）、纳坦兹（Natanz）和福尔多（Fordow）核设施，全深埋在地下隧道。自2025年7月美以联军空袭后，伊朗便将国际核查人员拒之门外。这批核原料并未被毁，至今仍以气态保存在地底。

若要控制这批物资，美军必须投入包含数百名特种作战人员的大规模地面部队。军方评估，这项任务在特种部队的风险等级落在「高至极端」，意味著即使成功也将付出惨重伤亡。

一名消息人士直言：「要在那些隧道和桶子里摸索难如登天。我们必须建立庞大兵力，基本上就是一场全面入侵。」美军还须面对布满隧道的诡雷、地对空导弹，及伊朗的大量无人机和弹道导弹。