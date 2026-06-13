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阿苏火山坠机 | 2台人命丧5个月 遗体回收下周启动 4.4亿日圆国库支付

即时国际
更新时间：13:02 2026-06-13 HKT
发布时间：13:02 2026-06-13 HKT

日本熊本县阿苏火山一架观光直升机今年1月20日坠毁，导致机上2名台湾游客及一名日籍驾驶员共3人死亡。由于火山口环境险恶，救援人员难以接近，遗体一直未能运出。熊本警方规划下周一（15日）起展开无人重型机械作业，希望能收回机身和遗体，目标8月底前完成。

坠机现场是阿苏中岳第1火山口附近，无人机影像事后发现火山口有直升机残骸，也有疑似3人倒卧的身影。当局表示，由于火山口会喷出有毒气体，温度也高达摄氏100度，人员无法靠近，因此事发后近5个月仍无法回收机体与遗体。

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熊本县警方发现的直升机残骸。熊本县警方
熊本县警方发现的直升机残骸。熊本县警方
阿苏火山观光直升机坠毁后，有直升机参与搜索。美联社
阿苏火山观光直升机坠毁后，有直升机参与搜索。美联社
在这宗事故发生后，原本极受游客欢迎的阿苏火山口便不再对外开放。美联社
在这宗事故发生后，原本极受游客欢迎的阿苏火山口便不再对外开放。美联社

无人机械负责运出遗体

熊本县警察打算将这项回收任务外判给拥有在高海拔、陡坡施工经验的厂商，由千叶县建设公司负责进行，所有的机械都会透过远距操控，不会有人员进入火山口，外判费用推估在4.4亿日圆（约2100万港元）左右，全由国库支付。

日媒报道，回收费用原本应由直升机公司负责，不过由于当局与公司协商陷入胶著，于是决定把费用当做调查一部分，由国库支出。

阿苏火山口封闭至今

在这宗事故发生后，原本极受游客欢迎的阿苏火山口便不再对外开放，阿苏山公园道路就封闭至今。由地方政府和相关单位组成的「阿苏火山防灾会议协议会」，12日宣布作业人员从15日至7月底可进出道路。

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