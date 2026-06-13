阿拉瓜火车 | 特朗普宣布成功击杀跨国黑帮首脑 轰炸画面曝光

美国总统特朗普周五（12日）在社交媒体发文宣布，美军发动空袭，成功击杀委内瑞拉跨国犯罪组织「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）首脑格雷罗。贴文并附上行动影片，可见一座建筑物被炸毁并发生猛烈爆炸。特朗普形容「阿拉瓜火车」是「地球上最嗜血的恐怖组织之一」，并强调今次行动是为受害者及其家属报仇。

特朗普在其社交平台Truth Social发文称，在他的指示下，美军南方司令部实施了一次「迅速且致命的打击」。今次行动是在与委内瑞拉方面密切协调下进行的，美方目前与他们的合作非常顺利。

斥地球上最嗜血的恐怖组织之一

他说：「阿拉瓜火车恐怖分子已不再在委内瑞拉或其他任何地方有安全避风港，在我的领导下，我们将随时随地找到这些凶残的杀人犯和毒枭，并将他们送入属于他们的地狱深渊。」

这则贴文附有一段10秒的影片，显示一栋被绿色植物环绕的建筑俯瞰画面，随后看到爆炸，扬起一团浓烟。画面中没有明显的人物。

美国务院悬红3900万通缉

特朗普政府2025年2月将「阿拉瓜火车」列入外国恐怖组织名单，美国国务院曾悬红高达500万美元（约3900万港元），缉拿格雷罗。

特朗普在Truth Social指出，在他重返白宫前，前总统拜登任内的边境政策让大量非法移民涌入美国，并指控「阿拉瓜火车」成员在美国境内犯下强暴、伤害及谋杀等罪行。他表示，自己在竞选期间承诺将这些犯罪分子逐出美国，并为受害者家属讨回公道。

特朗普特别提到12岁女童努加雷（Jocelyn Nungaray）及22岁护理系学生雷利（Laken Riley）等被杀的案件，称「透过这次行动，美军已经为他们、他们的家人及挚爱报了血海深仇」。

源自委内瑞拉 拉美迅速扩张势力

特朗普表示，上任后已将「阿拉瓜火车」列为外国恐怖组织，并推动大规模遣返犯罪分子，同时加强打击贩毒集团及跨国犯罪组织。他批评过去的美国领导人未能有效应对相关威胁，导致美国长期处于被动局面。

「阿拉瓜火车」起源于委内瑞拉，是近年在拉丁美洲迅速扩张的跨国犯罪组织，涉及毒品走私、人口贩运、勒索、洗钱及暴力犯罪等活动。