中东战争 | 美称击落所有伊朗发射无人机 指威胁霍尔木兹海峡商船

美伊声称可能在日内签署协议之际，双方仍爆发最新一轮的军事冲突。美军中央司令部周五（12日）在社交媒体上发文称，美军过去几小时内击落了伊朗发射的所有单向攻击无人机。据报这些无人机飞往霍尔木兹海峡，针对海峡的商船。

知悉内情的匿名消息人士透露，美军击落了多架朝霍尔木兹海峡方向飞行的伊朗攻击无人机。消息人士声称，这些无人机对商业航运交通构成威胁。

相关新闻：

中东战争｜伊外长：美伊协议草案可望日内远距签署 美官员：85%机会近日签署

伊朗较早前发射导弹，针对波斯湾多个美军基地。路透社

美军声称发射导弹，针对伊朗军事设施。路透社

美军指伊朗无人机飞往霍尔木兹海峡，针对海峡的商船。路透社

与此同时，伊朗媒体报道，在伊朗的西里克港和克什姆岛海峡沿线传出爆炸声，居民和地方官员将此归咎于伊朗军队开火警告未经革命卫队海军许可试图通过水道

的船只。

特朗普警告伊朗尽快收敛

美国总统特朗普周五较早前也警告伊朗，不要再向试图通过霍尔木兹海峡的船只发射更多无人机，并警告德黑兰当局「最好赶快收敛，而且动作要快！」

尽管美伊双方宣称和平谈判有所进展或会在日内签署协议，但最新军事冲突无疑让中东局势再度陷入紧张，显示出该区域的军事对峙依然一触即发。

较早前，一名美国高层政府官员透露，双方已就文本达成一致，华盛顿预计将​​在未来几天内签署初步协议。

拟议的谅解备忘录要求重新开放霍尔木兹海峡，并解除美国对伊朗港口的海上封锁。之后，双方将就伊朗核计划展开谈判。

伊朗外长：伊朗是对美战争胜利者

伊朗外长阿拉格齐则在国家电视台上表示，局势仍有可能发生变化，但这项初步协议表明，伊朗已经从冲突中变得更加强大，「伊朗是这场对美战争的胜利者。」

另外，以色列国防部长卡茨12日发声明说，以色列必须确保未来「有能力展开独立行动，以阻止伊朗获得核武器」，为此他与总理内塔尼亚胡已指示以军做好相应准备。

《以色列时报》认为，卡茨上述言论暗示，未来以色列或再次动用武力阻止伊朗拥核。