伊朗局势｜伊外长称美国承诺不发动战争及不威胁 仅接受境内稀释处理浓缩铀

伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）表示，伊朗在核问题上的立场并无改变，如需处理现有高丰度浓缩铀库存，只能在境内进行「稀释处理」，拒绝将相关材料运往海外。

谅解备忘录或未来数天内签署

他指出，伊朗目前尚未就核议题作出任何实质性决定，但强调任何潜在协议中，处理浓缩铀库存的唯一可接受方式，是在伊朗境内完成技术处理，而非转移至境外。他同时透露，伊朗与美国之间的「谅解备忘录」有可能在未来数天内签署，初步阶段或以远程电子方式进行，其后再正式公布内容。

阿拉格齐表示，相关草案亦涵盖更广泛的地区安全安排，包括在多条战线实现停火，其中涉及黎巴嫩局势，并强调伊朗「不会让黎巴嫩孤立无援」。

美国承诺不发动战争

在安全与政治承诺方面，他称美方在谅解备忘录承诺不发动战争、不使用威胁手段，并尊重主权及互不干涉内政，双方正就最终文本持续磋商。

他又提到，霍尔木兹海峡及美方解除海上封锁的安排亦已纳入备忘录讨论范围，并强调海峡管理方式将不会回到战前状态，形容其为伊朗重要战略工具。

此外，阿拉格齐透露正考虑设立机制，处理伊朗被冻结资金及推动经济重建方案，但相关细节仍需在后续谈判中进一步敲定。