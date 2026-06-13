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伊朗局势｜巴总理：美伊和平协议文本达成一致 伊外长：协议「从未如此接近完成」

即时国际
更新时间：01:42 2026-06-13 HKT
发布时间：01:42 2026-06-13 HKT

巴基斯坦总理夏巴兹（Shehbaz Sharif）周五表示，美国与伊朗已就和平协议的最终文本达成一致。夏巴兹在社交平台X发文称，双方已达成「最终并获同意的和平协议文本」，巴基斯坦正与美伊两国密切合作，推动落实下一步安排。

伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）亦表示，美伊协议「从未如此接近完成」，但强调传媒不应对协议内容作出揣测，显示谈判或已进入最后阶段。

不过，美伊双方至今仍未公布协议全文内容。伊朗官方媒体早前引述消息人士披露部分条款，包括冻结资产安排及霍尔木兹海峡控制权等内容，但遭美方否认。美国副总统万斯表示，相关报道并不准确，强调伊朗核计划拆除、核材料处置及霍尔木兹海峡重开等内容，仍是谈判核心议题。

美国总统特朗普较早前曾表示，协议文件已接近完成，最快可于本周末在欧洲签署，并称伊朗已同意不发展核武；一旦协议正式落实，美方将解除对伊朗港口的封锁，而霍尔木兹海峡亦会重新开放。伊朗方面则强调，尚未就协议作出最终确认。

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