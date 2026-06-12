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ISP-Myanmar｜美籍缅甸智库负责人敏辛在昆明被捕 涉从事间谍活动

即时国际
更新时间：17:55 2026-06-12 HKT
发布时间：17:55 2026-06-12 HKT

 

美国籍缅甸智库「缅甸战略与政策研究所」（ISP-Myanmar）执行董事敏辛（Min Zin）在中国被捕。外交部发言人林剑在例行记者会上表示：「敏辛因涉嫌从事间谍活动、危害中国国家安全，已依法被有关机关采取刑事拘留措施。」他并指出，中方已就此事通知美国驻广州总领事馆。

缅甸官方早前发布昂山素姬的近照。
缅甸官方早前发布昂山素姬的近照。

路透社引述3名知情人士报道，敏辛约2周前在昆明机场被捕。特朗普上月刚完成北京访问，目前中美双方正积极重建沟通管道。美国国务院与ISP-Myanmar均未置评。

敏辛是曾参与缅甸1988年民主运动的学生，后赴美国加州大学柏克莱分校攻读政治学。他是ISP-Myanmar的创办成员之一，该智库最初设于缅甸境内，2021年军事政变后迁往海外，持续追踪缅甸国内局势。

ISP-Myanmar持续追踪缅甸国内局势。 官网截图
ISP-Myanmar持续追踪缅甸国内局势。 官网截图

缅甸军方于2021年政变推翻诺贝尔和平奖得主昂山素姬领导的民选政府，随即引爆旷日持久的内战，军政府与亲民主武装力量及各地少数民族武装之间激烈交火至今。

ISP-Myanmar近期研究重点包括缅甸政治过渡进程，以及军政府首脑敏昂莱（Min Aung Hlaing）在军方主导的选举后出任总统的相关动态，同时也密切关注缅甸持续恶化的经济形势。

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