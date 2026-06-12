泰国长公主病逝 | 王位继承再添变数 幼子1隐忧难继承 流亡次子或上位

泰国王室周五宣布，昏迷超过3年的长公主帕差拉吉帝雅帕病逝，终年47岁。帕差拉吉帝雅帕是现任国王哇集拉隆功的女儿，她曾被视为泰国王室最受瞩目且最具成就的成员之一，本来可能在仍不明朗的王位继承问题中扮演关键角色。随著这位被外界视为最有望接班的王室核心人物离世，外界再度将目光投向长年敏感的王位继承问题。现年73岁的泰王瓦吉拉隆功至今尚未正式指定继承人，让原本就扑朔迷离的泰国王室继承局势再添巨大变数。

帕差拉吉帝雅帕是泰王哇集拉隆功与第一任妻子颂莎瓦丽王妃的长女，生前不仅在专业领域表现亮眼，也是一名热爱长跑的健身爱好者。她深获父亲高度信任，2021年更被泰王任命为皇家近卫队参谋长，并授予上将军衔。

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帕差拉吉帝雅帕爱运动。路透社

泰王次子瓦差勒宋成继承人黑马。美联社

帕差拉吉帝雅帕与父亲哇集拉隆功。美联社

提帮功王子、帕差拉吉帝雅帕公主（中）与父亲泰王哇集拉隆功（右）。法新社

泰王未正式指定王储

凭借著高贵的出身与出众的个人能力，长公主一直是各界猜测王位继承人时绝对会提到的热门人选。对于许多泰国保王派而言，帕差拉吉帝雅帕公主是最具希望的接班人，无论是打破传统直接登基成为泰国首位女王，还是担任摄政王来辅佐弟弟，她都被寄予厚望。然而，她的辞世令这一切规划瞬间化为泡影。

泰王瓦吉拉隆功至今迟迟未正式指定王储。依据泰国传统，王室继承人应为男性，但1974年修订的宪法其实已允许女性继承王位。

第5子传有学习障碍

哇集拉隆功共结过4次婚，育有7名子女。而帕差拉吉帝雅帕是3位拥有王室头衔的子女之一。至于另外2人，则是38岁的希里万瓦里公主，以及20岁的提帮功王子。

而泰王共有5个儿子，其中与第二任妻子所生的4个儿子早在1996年就遭剥夺头衔，此后便与母亲流亡并定居美国。目前最名正言顺的推断继承人，是与第3任妻子所生的第5子提帮功王子。

然而，提帮功有学习障碍，且他的母亲西拉米与泰王离婚后遭软禁、下落不明；在王室影响力极大的泰国，外界对于提帮功是否有足够能力胜任君主一职，始终存有巨大的问号。

外界曾猜测，帕差拉吉帝雅帕可能会担任提帮功的摄政王，甚至登基为女王。然而，泰国史上从未有女王执政。

流放海外二王子成继承黑马

面对长公主逝世与合法子嗣皆未婚育的继承真空危机，曾被流放海外的二王子瓦差勒宋意外成为补位大黑马。

身为纽约执业律师的瓦差勒宋，近年积极活跃于美国的泰裔社群，更曾在2023年8月获得王室特准，睽违27年首度踏上泰国故土。当时他不仅在曼谷搭嘟嘟车、吃泰式炒河粉，还受到民众「王室等级」的热烈跪拜欢迎。

瓦差勒宋的政治企图心不言而喻，他的举动也巧妙地在两派势力间取得平衡。他一边参访寺庙与孤儿院、向父亲致谢以安抚保守保皇派；另一边则拒绝平民对他行卑躬屈膝的礼仪，并强调平等与正义，满足了进步派的期待。

在长公主病逝后，这位具备结婚生子条件、且身心健康的「海归王子」，极有可能被召回以打破继承僵局。

进步派寄望王室走向现代化

然而，泰国的宫廷政治依然扑朔迷离且极度保密，在严厉的「冒犯君主罪」管控下，大众完全无法在公开场合讨论这场王室危机。长公主的辞世，无疑让王位继承问题成为一宗无解的悬案，这背后更牵扯著宫廷内部的派系角力。

保守派菁英或许偏好弱势的提帮功王子，借此延续强势的保皇传统与自身权力；而进步派则可能寄望受过西方教育的瓦差勒宋，期盼他能推动泰国民主化，带领王室走向类似英国或日本那样受宪政约束的现代化君主制。