伊朗局势︱中东战火重燃 伊朗对美军第五舰队发动无人机袭击︱持续更新

美国与以色列自2月28日对伊朗发动大规模联合军事行动，令整个中东局势陷入混乱之中。美伊一直声称取得优势，近日，双方战况再次转趋紧张。美国中央司令部表示，在总统特朗普指示下，美军于美国东部时间周一（9日）17时开始对伊朗发动「自卫性」打击，以回应前一天美军「阿帕奇」直升机被击落事件。美国阿克西奥斯（Axios）新闻网站当地时间周一报道，美国正在对伊朗进行「第三轮」打击。

6月10日

09：30

伊朗伊斯兰革命卫队宣布，当地时间今天（6月10日）凌晨，再对位于巴林的美军第五舰队发动无人机袭击。



巴基斯坦军方9日说，巴陆军参谋长穆尼尔当天在伊斯兰堡会见来访的黎巴嫩军队总司令鲁道夫·海卡尔，双方同意加强防务合作。据知情人士披露，海卡尔此访可能与美国和伊朗正在进行的谈判有关。

美军：已做好准备对应伊朗报复

09：10

美国当地时间9日消息，一名美国高级官员表示，美军当天对伊朗境内20个目标实施了打击。虽然美军中央司令部宣布美军的打击行动已经结束，但局势仍「处于动态变化中」。如果伊朗进行报复，美军已做好应对准备。



稍早前，美军中央司令部发表声明称，已完成对伊朗的「自卫性打击」。此次打击是对8日一架美军直升机被击落的回应。



09：08

巴林内政部当地时间周二（10日）凌晨称，防空袭警报已拉响，敦促民众就近躲进安全场所。巴林国王媒体顾问在社媒发帖称，巴林防空力量正在击退来自伊朗的袭击。



08：52

当地时间9日，美军中央司令部称完成了对伊朗的「自卫性打击」。此次打击是对8日一架美军直升机被击落的回应。



美军中央司令部发表声明称，美国空军和海军战机精准打击位于霍尔木兹海峡附近的伊朗防空系统、地面控制站和监控雷达。「这是对近期针对美国军队及途经该地区水域的国际商船袭击事件的对等回应。」

伊朗称击落美军MQ-9「死神」无人机

08：50

伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门10日发布声明说，伊朗在布什尔省「拦截并摧毁」了一架MQ-9「死神」无人机。