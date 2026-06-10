世界杯｜球迷门票配额遭撤销 伊朗质疑政治干预赛事安排

伊朗足球协会（FFIRI）周二表示，国际足协（FIFA）已撤销原本分配予伊朗球迷的世界杯门票配额，令不少已购票及安排行程的支持者受到影响。协会批评有关决定违反国际赛事公平原则，并质疑政治因素干预体育活动。

原定8%门票供球迷购买

英国广播公司（BBC）报道，2026年世界杯由美国、加拿大及墨西哥联合主办，赛事将于本周四开幕。伊朗小组赛将先后于美国洛杉矶对阵新西兰及比利时，之后前往西雅图迎战埃及。

伊朗足协指出，按照国际足协规定，每支参赛球队均可获分配其比赛门票总数约8%，供本国球迷购买。协会称早前已开始向球迷售票，但近日接获通知，相关配额已被取消，因此无法向支持者提供门票。

足协在声明中表示，剥夺伊朗球迷合法获取官方门票的权利，有违国际体育赛事精神及各参赛国平等原则，并对赛事筹办过程是否受到非体育及政治因素影响提出质疑，要求国际足协维护中立、公平及既有规则。

伊朗球员需即日离境美国

伊朗备战今届世界杯期间一直受到签证及安全问题困扰。由于中东局势持续紧张，伊朗队早前已将原定设于美国亚利桑那州图森（Tucson）的训练基地迁往墨西哥提华纳（Tijuana），并指美方不愿接待球队长期驻扎。根据签证安排，球队须于每场比赛前后往返美国。

相关新闻：世界杯｜伊朗国家队抵达墨西哥备战世界杯 部份成员不获签证

此外，伊朗足协本月初亦曾指责美国拒绝向15名国家队行政及后勤人员发出签证。美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）早前表示，伊朗球员可正常参赛，但与伊斯兰革命卫队（IRGC）有联系人士可能面临入境限制。