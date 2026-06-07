伊朗局势︱特朗普：或与伊合作销毁高浓缩铀 拒即时解冻资产

美国总统特朗普今日（7日）表示，美国与伊朗在结束两国持续三个月的战争上，距离签署协议「已经非常接近」。他提出，若双方成功达成协议，美国将与伊朗合作，回收并销毁其境内的高浓缩铀。惟他强调，解冻伊朗资产或解除制裁，绝非达成协议的先决条件。

据NBC新闻报道，特朗普在受访时对结束美伊冲突释出乐观信号。他指出，若成功缔结协议，美方将协助销毁伊朗的核材料；若谈判破裂，美国则会进一步削弱伊朗的军事实力，直至美军能安全地自行收缴该批高浓缩铀。他又指，美国可利用「太空军」的监测能力追踪相关核活动。

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虽然协议在望，但特朗普要求伊朗在放弃核计划方面作出更多让步。他透露，正争取在协议中增加「加辣」条款：除了原本规定伊朗不得「研发」核武器外，他坚持必须将禁止「购买、采购或获取」核武等字眼明文写入协议内，以防德黑兰政府绕过限制。他补充，伊朗方面起初对此「有一点抵触」，但其后态度软化。

归咎奥巴马政府 拒即时解除制裁

特朗普又将伊朗发展核武的责任，归咎于前总统奥巴马政府。他重申，当年由六国与伊朗达成的核协议，以放宽制裁及解冻资产换取伊朗限制核研发，而他在首个总统任期内已退出该项协议。

针对外界关注的制裁问题，特朗普态度强硬，表明任何与伊朗达成的协议，都不会附带即时解冻伊朗资产的条件。他直言：「那是之后的事情。如果他们表现好、做得不错，我们才会开始讨论这些问题。」