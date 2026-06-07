南韩总统提名韩圣淑出任国务总理 时隔20年再迎女性掌舵内阁

南韩总统李在明在迎来执政一周年之际，今日（7日）抛出内阁改组的重磅消息，正式提名前科技巨头、现任中小风险企业部长官韩圣淑为新任国务总理，以接替准备辞职参选执政共同民主党党魁的现任总理金民锡。若提名获得国会批准，现年58岁的韩圣淑将成为南韩历史上第二位女性总理，亦是南韩近20年来首位女阁揆。

总统秘书室室长姜勋植在今日的记者会上宣布了这项提名。他介绍，韩圣淑曾任南韩门户网站巨头NAVER的代表理事（行政总裁），具备深厚的商业与科技背景。李在明政府成立后，她被委任为中小风险企业部长官，在一线指挥民生经济政策。

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姜勋植强调，在当前国家同时面临人工智能（AI）创新及全球复合危机的战略大转型期，韩圣淑凭借其在资讯科技企业及政府部门的丰富管理经验，是统帅内阁、落实「AI大转型」并推动民生发展的最佳人选。

南韩宪政史上首位女性总理为韩明淑，曾于2006年至2007年卢武铉政府时期执政。是次提名若顺利通过，将是南韩时隔19年再度由女性执掌内阁。

分析指出，南韩地方大选刚刚落幕，虽然执政党夺得过半数地方席次，但在首尔市长选举中失利，且选举期间爆出多处投票所选票短缺的舞弊争议，令朝野对立气氛严峻。李在明在此关键时刻撤换总理，一方面是为了让现任总理金民锡腾出空间竞逐党魁，另一方面也展现出他渴望将半导体热潮带来的经济红利扩展至全国、消除两极分化的决心。由于执政共同民主党在国会300个议席中占有过半优势，预料在通过国会人事公听会的审查后，韩圣淑的提名案将可顺利通过。