黄仁勋访韩｜ 全城狂热8万人紧盯足迹！将现身刘在锡访谈节目兼任职棒开球嘉宾

美国晶片巨头辉达（Nvidia）行政总裁黄仁勋今（5日）抵达南韩，展开其备受瞩目的访问行程。他在当地受欢迎的程度直逼全球巨星，不仅有网民特意设立追踪网站，其跨界行程亦引发热议。外媒分析指，黄仁勋此行除了连串的软性交流外，背后更反映出在全球地缘政治紧张及中国市场受限下，辉达急需深化与南韩供应链合作的战略考量。

网民设「黄仁勋足迹」网站

黄仁勋抵韩后旋即掀起热潮，南韩网民更专门设立名为「黄仁勋足迹」的网站，以地图及时间轴详细列出他的预计前往地点及会议安排，至今已吸引逾8万人次浏览，网站更会实时显示辉达概念股的股价波动。

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除了早前曝光的首站弘大网吧会晤电竞传奇Faker，以及晚上与SK集团、LG集团及NAVER三大科技巨头的「平民烤肉会谈」外，黄仁勋的行程亦充满娱乐性。据美国财经媒体CNBC报道，他将参与南韩「国民MC」刘在锡主持的人气访谈节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》。此外，他亦获邀担任南韩职棒斗山熊队赛事的开球嘉宾，届时斗山集团会长更拟亲自落场担任打者，共襄盛举。

视南韩为生态系关键

分析指出，这些丰富的跨界行程背后，隐藏着深层的商业战略。受中东战局影响，全球科技供应链的稳定性再度成为焦点；加上辉达在中国市场的销售面临日益严格的监管阻碍，促使该公司急需巩固并加深与南韩的合作关系。事实上，黄仁勋早前在台北国际电脑展（COMPUTEX）与多位南韩企业高层晚膳时，就曾明确表示：「南韩是我们生态系的关键一环。」

尽管黄仁勋亲自访韩带动极高讨论度，但南韩股市却未能同步受惠。受美国晶片企业博通（Broadcom）财报表现欠佳、拖累美股晶片板块影响，南韩两大半导体权值股三星电子（Samsung Electronics）与SK海力士（SK Hynix）的股价今日双双遭遇重挫。