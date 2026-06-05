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柏克莱台妹学霸跨界夺博士 毕业礼用中文谢祖母掀百万回响︱有片

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更新时间：16:52 2026-06-05 HKT
发布时间：16:52 2026-06-05 HKT

来自台湾的女孩邓立洁（Megan Teng）日前代表毕业生，在美国加州大学柏克莱分校（UC Berkeley）工学院博士班的毕业典礼上致词。该段演讲影片随后在网上掀起全球热潮，吸引超过百万人次点阅观看。

向科幻电影致敬

在5月21日的演讲中，邓立洁右耳旁垂挂一条细长辫子，她解释，是向《星际大战》绝地学徒（Padawan）致敬的个人标记。工学院院长艾斯塔（Mark Asta）介绍，邓立洁在台湾大学时主修环球商业管理，因热爱科幻电影中的机械世界，毅然跨领域双修机械工程。进入柏克莱深造后，她投入机器学习并专攻微机电（MEMS）系统，成功克服「不可能」，获得多项荣誉并成功获得博士学位。

邓立洁（正中者）于2015年分享的照片。邓立洁@Facebook
邓立洁（正中者）于2015年分享的照片。邓立洁@Facebook

邓立洁提到，柏克莱创校至今已158年，要获选为毕业典礼的致词代表，必须通过层层严格审核。她透露，原本「奶奶的故事」在演讲初稿中所占的比重并不多，反而是工学院看中这份温情，建议她放大情感主线，甚至鼓励她直接在台上用中文喊出「谢谢奶奶（祖母）」。校方认为，这种充满人性温暖与真实情感的内容，往往最能引发全场共鸣。

平时鲜少使用社媒的她，为了让无法到场的祖母看懂，特地将影片加上中文字幕，笑称「奶奶（祖母）现在吃饭不看连续剧，改看我的演讲影片」。

台湾兼具科技与人文底色

谈到自己的成长背景，邓立洁强调，台湾的环境形塑了她细腻的人文关怀。她观察到台湾社会对公共事务极具参与感，虽然外界普遍认为台湾教育侧重理工，但对公众关心与社会事件剖析，让台湾一直保有某种细腻的人文底色。

她认为，正因为台湾兼具了前沿的科技实力与人情温度，在AI时代的大变革下有机会扮演更重要的角色，并自信表示：「如果有人真的想出怎么面对这场大变革，那个人很可能就是台湾人。」

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