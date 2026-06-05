珠峰奇迹︱失踪近一周家人正办丧事 雪巴向导缺粮水氧气绝地生还

据《美联社》6月4日报道，珠穆朗玛峰日前上演一场绝地生还奇迹。一名雪巴向导在失踪近一周、家人已著手为其举行丧葬仪式之际，竟被发现奇迹生还。搜救人员指出，该名向导在缺乏食物、饮用水及辅助氧气的极端环境下，独自于世界最高峰挺过多日，生存意志令人惊叹。

下撤途中失踪

涉事向导为52岁的达瓦雪巴（Dawa Sherpa），他于5月29日在下撤途中失踪。当时他正带领一名波兰登山客攀登，两人未登顶便决定折返，随后登山客平安返回珠峰大本营，而达瓦却音讯全无。

医护人员将失踪数日的达瓦雪巴送往医院接受治疗。美联社

医护人员将失踪数日的达瓦雪巴送往医院接受治疗。美联社

医护人员将失踪数日的达瓦雪巴送往医院接受治疗。美联社

医护人员将失踪数日的达瓦雪巴送往医院接受治疗。美联社

直至6月4日上午，萨加玛塔污染控制委员会的搜救队在危险的昆布冰瀑（Khumbu Icefall）发现正在爬行的达瓦。救援人员随即将他带往安全地点并提供饮食，随后用直升机将他送往加德满都的医院治疗，与在场等候的妻女团聚。

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家人本已绝望

在达瓦奇迹获救前，其家人已一度陷入绝望。其女儿透露，当亲戚们正为父亲举行丧葬仪式时，突然传来其生还的消息。她坦言，起初众人仍不敢置信，直至要求对方传送照片确认后，才敢相信父亲真的大难不死，全家人都感到无比雀跃。

据了解，搜救人员发现达瓦时，他仍穿著登山外套，目前正在医院接受冻伤及其他并发症的治疗。其女儿表示，父亲意识清醒且能正常说话，也认得家人，情况尚算良好。

有登山公司指出，达瓦在缺乏粮水及辅助氧气的极端条件下，于危险的昆布冰瀑中独自存活近一周；更难得的是，当时本季的固定梯已被拆除，他仍成功设法穿越该区域，形容其生还极为不可思议，简直是奇迹。

目前，外界尚不清楚达瓦在下撤途中与登山客走散的原因，亦未知为何搜救队在其上周失踪初期未有即时采取行动。

今年逾千人成功登顶珠峰

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此宗奇迹救援发生于创纪录的珠穆朗玛峰登山季尾声。据路透社报道，尼泊尔当局今年共发出创纪录的494张登山许可，吸引逾千名登山客与向导成功登顶。

有当地官员证实，本登山季累计共有5名登山客及向导在珠穆朗玛峰不幸丧生。

「雪巴向导」（Sherpa Guides）是指居住在喜马拉雅山脉地区的雪巴族人，因具备惊人的高海拔适应力和丰富的攀登经验，成为各国登山队攀登珠穆朗玛峰等极限高山时不可或缺的专业向导与后勤支柱。