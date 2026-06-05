美加墨世界杯 | FIFA禁球迷带水樽入场 临时修改规定惹抢钱争议

2026年美加墨世界杯开锣进入倒数，但要入场观赛的球迷要注意，国际足协（FIFA）宣布，考虑到安全问题，决定禁止球迷携带可重复使用的水樽入场观赛，只能在球场内部购买，此举引发外界争议，指此举形同抢钱。

FIFA早前容许球迷携带容量不超过1公升的透明且可重复使用的空胶樽入场，但在世杯开揭开战幔前7天，FIFA作出最新修订，所有水樽、杯子、金属罐子及罐装容器，在世杯期间均不能带入球场，以降低球迷将水樽当作投掷武器使用而导致伤亡的风险。

球迷注意，FIFA禁带可重复使用水樽进场。法新社

FIFA临时修改场馆规定引争议，水樽遭全面禁止不能带进赛场。路透社

FIFA临时修改场馆规定引发争议。路透社

2026年美加墨世界杯开锣进入倒数。路透社

大喇叭、扩音器也禁止

此外，除武器、烟火以外，气球以及会产生噪音或其他过度大声声响的装置，例如大喇叭、哨子、空气喇叭、扩音器等，也都禁止携带入场。

FIFA发言人发声明解释，作出禁止球迷携带水樽入场的决定，是为了防止所有球员、球证、球迷、义工和工作人员面临风险与受伤。基于安全考量，其中几处场馆本来就已经禁止携带外部水樽，而FIFA已将此一考虑全面应用于本届世界杯的所有比赛球场。

只能在球场内买水 球迷轰FIFA抢钱

这意味球迷无法在球场内的饮水机装水，若需要饮用水，则必须在球场内部购买。FIFA承诺售价不会高于有关场馆平日举办体育活动时的标准。

来自悉尼大学专攻热能与健康学科的积尔（Ollie Jay）教授质疑禁带水樽入场的决定，担心与中暑相关的健康事故风险会增加。

这项新规定亦引发球迷团体强烈反弹，批评此举强迫球迷只能在球场内买水喝，形同抢钱。

设喷雾站、风扇、补水站降温

在此之前，许多球迷早已抱怨门票与旅费昂贵。

由于今届世界杯由美国、墨西哥、加拿大联合主办，在美国南部部分地区，6月与7月的白天气温经常攀升至摄氏29.4度以上，炎热高温将成为重大议题。

FIFA表示，目前正与各个主办城市委员会及地方当局密切合作，针对前往球场的球迷研拟降温措施，包括在球场周边区域设置喷雾降温站、风扇、补水站及降温帐篷等。

