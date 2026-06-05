石脑油短缺︱中东战火致日本催熟剂大减25% 或迎半世纪最严重「香蕉荒」

中东紧张局势引发连锁反应，波及日本民生，恐引爆50年来最严重的香蕉供应危机。由于全球能源运输受阻，导致源自石脑油制程的乙烯气体（香蕉催熟所需关键气体）供应陷入吃紧，日本香蕉产业正面临前所未有的营运压力。

香蕉要透过乙烯催熟

官方数据显示，日本每年进口约100万吨香蕉，是当地最受欢迎的水果之一。由于进口香蕉在运抵日本时多处于未成熟状态，必须先经过乙烯气体催熟方可上市销售。然而，近日霍尔木兹海峡运输受阻冲击全球油供，导致日本作为乙烯原料的石脑油库存自年初以来大减约25%，直接影响了乙烯的产量与供给。

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日本香蕉进口协会表示，目前的石脑油库存短缺程度为近50年来最严重。协会秘书长明石英治直言，这是过去50年来最严重的一次香蕉供应短缺。

平价水价或成稀缺商品

负责处理日本约三成进口香蕉的果品企业Farmind指出，香蕉若没有乙烯催熟，将无法变软或产生甜味，最终腐烂。Farmind发言人警告，若目前供应紧张情势持续恶化，日本未来恐面临香蕉供应不足的挑战，这款长年深受民众喜爱的平价水果，可能逐渐成为稀缺商品，「如果这种情况持续下去，香蕉可能会从日本人的餐桌上消失。」

官方统计显示，日本家庭2025年平均花费约5200日圆（约254港元）购买香蕉。近年来香蕉价格持续走高，东京地区零售价格去年上涨4.4％，与2022年相比累计涨幅已超过三成。

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除了乙烯供应吃紧外，石脑油短缺的影响也已扩散至其他产业。日本零食巨头卡乐B（Calbee）因用于印刷包装的油墨树脂同样来自石脑油，已开始将旗下薯片等产品改用黑白包装。



