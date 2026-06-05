美8岁「最勇敢小英雄」舍身护母重创 与死神搏斗4天终不治

美国伊利诺伊州一个小镇发生了一宗令人心碎的家庭暴力惨剧。一名年仅8岁的男童，在目睹母亲遭受男友施暴时，无惧危险挺身而出试图保护母亲，期间不幸被对方用棒球棒重击头部。男童在与死神搏斗4天后终告伤重不治，其家人事后决定将其器官捐赠，完成了他人生「最后的英雄举动」，其无私与勇敢的事迹令全镇哀恸。

挺身阻暴虐男友施暴 两母子重伤空运送医

这名被誉为「美国最勇敢小男孩」的8岁男童名叫阿内特（Leland 'Lee' Arnett）。事发于5月13日晚上约11时，警方接报指伊利诺伊州德索托（De Soto）一处住宅发生严重家庭纠纷。

警员赶抵现场后，赫然发现31岁的母亲施奈德（Deborah Snider）已陷入昏迷，而年仅8岁的阿内特则头部受到致命重创。由于两母子伤势极为危险，救援人员立即安排直升机，将两人跨州空运至邻近密苏里州圣路易斯（St Louis）的医院抢救。

然而，小阿内特因伤势过重，在留医4天后的5月17日不幸离世。涉案的36岁生母男友莫尔特里（Marcus Moultrie）已被警方拘捕，并面临相关刑事指控。

生前热心保护弱小 遗爱人间完成最后尊严

「这一切的发生，是因为阿内特当时正拼尽全力在保护他的母亲。」男童的姨婆安德鲁（Anne Donlan Andrew）悲痛地表示，在如此暴力的环境下能站出来保护妈妈，需要极大的勇气，「他做到了……我多么希望他当时没有这样做，但他确实挺身而出了。」

家属透露，阿内特上周四已于其父亲及大家族居住的内布拉斯加州入土为安。在葬礼上，家人表示已遵从其生前的心愿将器官捐赠，「这是他最后一次行侠仗义的英雄举动。」

阿内特的讣闻中写道，他生前总带著灿烂的笑容与温柔的眼神，能让身边的人感到被爱与安全，「最重要的是，阿内特天生就是一个保护者。尽管年纪小小，但他总是为他人挺身而出，捍卫任何需要温柔与照顾的人。他的心比同龄人更为温柔、勇敢且富有同理心。」

阿内特的家人透露，这并非该名男友首次施暴。姨婆表示施奈德此前曾尝试离开对方，阿内特的阿姨莫里森（Laurie Morrison）亦无奈感叹，这对母子当时最需要的其实是一个安全的避难所，可惜他们未能得到。她指出，由于他们居住在一个「非常微型的小镇」，社区资源匮乏，极大地限制了这对母子寻求安全庇护、逃离虐待者的机会。

这名小英雄的离世亦令其就读的德索托小学（De Soto Grade School）全校师生深陷悲痛。阿内特生前最喜欢青蛙，学校特意制作并义卖印有他与青蛙图案的锁匙扣，所得收益将全数拨捐其家庭。他的同班同学亦亲手制作了一条写满思念与祝福字句的纸链，以此纪念这位留在所有人心中、最勇敢的小同窗。