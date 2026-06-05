南韩地方选举执政党横扫12席 仅输首尔留遗憾

南韩周三（6月3日）举行地方选举，执政共同民主党在16个广域行政区（一级行政区）的首长席位中，横扫12席，最大在野党国民力量仅4地胜选，重塑了地方执政版图。不过共同民主党仍未能抢下首尔市长，因此被评价为「失色的胜利」，「留有遗憾」。国民力量的吴世勋第五度当选首尔市长创纪录，主要竞选承诺包括到2031年新增31万套住房供应。

南韩地方选举为每四年一次，选出道、特别市、广域市和市、郡、区自治政府的领导人，以及各级地方自治区域的地方议会议员等。执政共同民主党这次在16个道知事和广域市市长职位中赢得12席，包括全南光州、釜山、仁川、大田、蔚山、世宗、京畿道、江原道、忠清北道、忠清南道、全罗北道、济州；国民力量则拿下关键战场首尔，还有守住铁票仓大邱，以及庆尚北道、庆尚南道共4地。

有助李在明巩固权力

本届地选是总统李在明2025年当选后的首次全国性选举，因为李在明的高支持率，加上前总统尹锡悦的戒严余波，这次选前外界就看好共同民主党。该党提出的「审判内乱势力、稳定政权」口号更能引起选民共鸣。执政党除了掌握立法权与行政权外，现在也进一步掌握地方权力，并报了2022年遭国民力量以15比2痛击的一箭之仇，在李在明执政第二年可获得更强劲的施政动力。不过因失去首尔市长宝座，仍不足以宣称全面胜利。

国民力量的吴世勋逆转当选，成为首尔选举史上首位5度当选的市长，巩固了其作为下届总统潜在竞争者的地位。周三（6月3日）下午6时公布的票站调查，原本共同民主党候选人郑愿伍获得51.4%的选票，吴世勋则是46.0%。不过经一夜开票后，吴世勋约获得48.94%的选票，超越郑愿伍的48.34%。

吴世勋2006年首次当选首尔市长，2010年连任，2011年8月围绕学校免费供餐问题引咎辞职。后来首尔市长朴元淳去世，吴世勋在2021年补选中胜出，2022年连任。吴世勋的主要竞选承诺包括到2031年新增31万套住房供应、打造「10分钟运动生活圈」（让市民在距离住家10分钟步程内，即可抵达各类运动设施、公园或绿地）等。

国会补选部分，共同民主党拿下9席，国民力量获得4席、另1席为无党籍韩东勋。国民力量的吴世勋逆转当选，成为首尔选举史上首位5度当选的市长，巩固了其作为下届总统潜在竞争者的地位。