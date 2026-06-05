俄乌局势｜泽连斯基发信促元首会晤 普京：愿以安克雷奇会晤为和谈基础

俄乌战事延宕超过4年，乌克兰总统泽连斯基（Zelenskyy）在6月4日就公开致信俄罗斯总统普京（Putin），提议在第三国举行面对面会晤以结束战事。普京就重申，俄方愿与乌方在俄美安克雷奇会晤成果基础上以和平方式达成协议。

俄：可随时到莫斯科谈

泽连斯基在乌克兰总统网站发布的这封公开信中写道，眼下，美国专注于伊朗问题，不应坐等「这场发生在欧洲的战争」重新成为美方关注点。乌方提议，两国领导人就结束战事举行会晤并就此确定日期。

泽连斯基表示，乌俄领导人在莫斯科或基辅会面均不合适，但可在瑞士、土耳其或阿拉伯国家举行，这些国家有接待外国领袖「解决战争与和平问题」的传统。他指出，对乌克兰及欧洲而言，2025年8月美俄领导人在安克雷奇（Anchorage）的会晤结果「并非定局」。作为安全保障的担保方，欧洲与美国亦应参与俄乌谈判进程。

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乌：交换战俘是终战良好开端

泽连斯基称，乌方准备在谈判期间实施全面停火，而美国亦有能力监督停火。双方全面交换战俘的举措可作为结束战事的良好开端。双方全面交换战俘可作为结束战事的良好开端。不过，若普京认为未到结束战事的时机，乌克兰将继续为生存而战。

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而俄总统新闻秘书佩斯科夫则回应说，克里姆林宫已收到泽连斯基的公开信，稍后将向普京汇报。他表示，泽连斯基若想谈判，随时可到莫斯科。

当天（6月4日）稍早时候，普京在圣彼得堡会见出席第29届圣彼得堡国际经济论坛的世界主要通讯社负责人时表示，俄方完全准备好并愿意在安克雷奇会晤的基础上，透过和平方式与乌克兰达成协议。

另据俄新社报道，在泽连斯基发布致普京公开信后，瑞士、土耳其消息人士均透露，这两国都愿意举办俄乌领导人会晤。