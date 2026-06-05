巴西37岁妇假扮12岁女童 竟成功骗获收养逾1年 博同情不惜插100支针入身体

巴西警方近日破获一起离奇诈骗案。一名37岁女子涉嫌长期假扮12岁女孩，成功骗取一个家庭「收养」她长达约一年两个月（14个月）。收养家庭不只对女子疼爱有加，还为「女儿」举办生日派对，最终由亲戚识破事件，女子已遭警方拘捕收押。

扮儿童含奶嘴扮恐慌 行骗多个州份

据《每日邮报》等报道，这名37岁女子使用假名「加布里埃尔」（Gabriele）行骗。她先向教会求助，谎称自己未成年且刚从巴西北部帕拉州的受虐家庭逃出。在成功取得牧师与教友的信任并获得金钱援助后，被转介到一个善心家庭生活。

女子被收养后，为了维持「孩子形象」，刻意做出幼童的行为举止，包括使用奶瓶和奶嘴，连睡觉时都要抱著安抚毛毯。她以较高声线说话，多次假装夜间恐慌症发作，好让收养父母相信她真的是「需要被照顾的孩子」。

谎称被迫注射荷尔蒙针致身型成熟

收养家庭不只替她举办了12岁生日派对，还打算为她支付减重药物费用，准备正式办理收养。女子为了避免去学校导致身份曝光，谎称担心被施暴父亲找到而不愿上学，也让收养家庭对她更加心疼。由于女子的外貌与实际年龄有落差，她便以「自闭症、长期受虐及被迫注射荷尔蒙针」为由，辩称这才导致外表看起来较为成熟。这场精心设计的骗局，直到收养家庭的一名亲属产生怀疑并报警，才终于被戳破。

警方深入调查后发现，该名女子根本是「诈骗惯犯」，过去曾以类似手法横行巴西圣保罗、里约热内卢及米纳斯吉拉斯等地。在2023年的一起案件中，她同样冒充12岁女童（有传媒指其真名为Amanda Maria Sousa Oliveira），自称遭遇虐待与「巫术仪式」以博取同情；当时她甚至狠心自残、往体内插入超过100根针，X光片也证实她体内有100支针，只为了强化自己是受害者的说词。巴西警方已于6月2日将该名女子逮捕归案，目前正依诈欺与伪造身份等罪嫌收押侦办。