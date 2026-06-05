美大学生游京都失踪 父母含泪求助 警大举搜寻下落

美国一名20岁男大学生在日本京都旅游期间失踪，他的父母含泪公开求助，希望外界协助寻找儿子。当地警方正大举搜寻他的下落，认为他极有可能是故意离开家人，由于他不会说日语，当局极担心他的安危。

失踪男生詹姆斯.韦斯顿.希金博瑟姆（James “Weston” Higginbotham）就读于阿拉巴马州奥本大学（Auburn University）主修生物系统工程，上月25日与家人一起前往日本旅游。

希金博瑟姆游京都期间失踪。路透社

希金博瑟姆父母向外界求助。路透社

希金博瑟姆在京都市山科区失踪。维基百科

家人指，希金博瑟姆上周五前往京都市东部的山科区，很可能打算去健行步道，讵料之后却不见踪影。

突关闭手机定位 停回复家人讯息

希金博瑟姆的手机定位在他于山科区下火车后关闭，停止回复家人讯息。而他可能是有意选择从山科出发，前往一条较安静的登山步道。

他最后一次露面时，身穿一件印有Save the Bees图案的白色上衣、薰衣草紫灯芯绒长裤，以及有黑色条纹的Adidas波鞋，还背著一个印有阿拉巴马州轮廓图案的托特包（Tote bag）。

不懂日语 或故意离家出走

搜索行动在周五继续，京都府警方认为他极有可能是故意离家出走，但警方仍担心他的安全。在此之前，当局与义务搜救人员已在山科以北地区徒步搜索，也出动直升机协寻。

希金博瑟姆的家人感谢日本政府、警方、FBI、美国大使馆、阿拉巴马州政府，以及日本义工协助展开全面搜索。

母亲：儿子有情绪困扰

希金博瑟姆的母亲南希（Nancy）指出，她的儿子可能正处于情绪困扰状态，寻找他的情况非常紧急。

南希丈夫与基斯（Keith）在facebook上发文，感谢所有人在他们赶往日本协助寻找失踪儿子的过程中，持续给予「关心与祈祷」。

南希在影片中说：「我们真的感受到了，我们感受到你们给我们的爱与支持，也感受到日本当地社群给予我们的支持。」

父母fb发文 急吁外界协助搜寻

这对含泪的父母呼吁外界继续分享失踪人口传单与希金博瑟姆的相关资讯，直到日本有人认出他为止。

基斯补充说：「每一则留言、每一次分享，都把我们带到现在这一步。」

南希接著指出：「每当你们在社交媒体上转发，就多了一个让日本某个人看到的机会。这就是我们最终的目标：让日本的人看到韦斯顿的脸，这样他们就能回报线索给我们。」

她在facebook写道：「如果你看到他，请不要公开发布他的确切位置。请立刻打电话给当地警方，然后直接传讯息给我。我们所有人都希望他能平安回来。」