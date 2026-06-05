美加州一中学毕业礼后爆枪击酿1死3伤 疑凶在逃

美国加利福尼亚州三藩市湾区发生校园枪击命案。当地时间周四（4日）晚上，法费尔市（Fairfield）一所高中在刚举行完毕业典礼后，停车场突然爆发枪击事件，导致1名18岁青年死亡、3人受伤，伤者中包括一名年仅11岁的儿童。枪手在行凶逃离现场，由于事发时有约千人在场，警方正加紧盘查并呼吁数百名潜在目击者提供线索。

温馨拍照时刻突传枪声 百人惊慌逃窜

综合美媒报导，涉事学校为「Sem Yeto High School」，是一所替代学校（Alternative school），与法费尔高中（Fairfield High School）共用校园。周三晚上6时，学校举行毕业典礼，吸引了约1,000名亲友及师生出席。然而在典礼结束后约7时15分，正当民众聚集在学校停车场温馨拍照留念之际，现场突然疯狂传出枪声。

涉事学校为「Sem Yeto High School」，是一所替代学校（Alternative school），与法费尔高中（Fairfield High School）共用校园。ABC截图

枪击案造成1名18岁青年死亡、3人受伤。ABC截图

枪击案造成1名18岁青年死亡、3人受伤。ABC截图

邻近居民普列托（Amanda Prieto）忆述，事发时她正在后院讲电话，惊闻枪声后大感恐惧，「我探头望向围栏，看见停车场的人都在尖叫和奔跑，那画面太可怕了。」

18岁青年伤重不治 11岁童留医

警方于晚上7时15分接报赶抵现场，证实共有4人中枪。「枪支暴力档案」（Gun Violence Archive）将死伤人数达4人或以上的枪击事件定义为「集体枪击」（Mass shooting）。

法费尔市警方发言人贝利亚（Michelle Belyea）证实，事件中一名18岁青年因伤势过重不幸宣告不治；其余3名伤者年龄分别为11岁、20岁及25岁，均受非致命枪伤，其中11岁中枪儿童目前正在当地医院留医治疗。警方基于保障死伤者家属私隐及维持调查完整性，暂未公布受害者身份。目前尚不清楚遇害的18岁青年是否为应届毕业生。

凶徒仍然在逃 警方拒透露作案动机

枪手在行凶后迅速逃离现场，目前依然在逃。由于典礼现场有「数百名潜在目击者」，侦缉人员正全力辨识并陆续进行录取口供程序，警方强烈呼吁任何知情人士主动联络执法部门。对于此案属于「有预谋针对性袭击」还是「随机抽样行凶」，以及枪手的作案动机为何，警方表示由于案件仍在调查中，拒绝透露更多细节。

庆祝日变全城哀悼 周五毕业礼紧急移师

周四原本是该学区两万名学生满心欢喜的学期最后一天，未料却被这场校园外的血案阴霾所笼罩。学区已紧急向社区发出信件，安排辅导员及心理健康专家进驻校园，为受惊的学生、教职员及家长提供情绪支援。

受悲剧影响，原定于周五（5日）晚上举行毕业典礼的法费尔高中应届毕业生，将无法在自己母校的舞台上接过毕业证书。校方出于对死伤者及悲痛社区的尊重，宣布将毕业典礼紧急移师至阿米霍高中体育场（Armijo High School Stadium）举行。