日本三陆海域惊现311前夕「慢滑移」现象 专家：恐引发南海海槽地震

日媒报导，自今年4月起，日本全国各地的地震活动显著转趋频繁，至今已观测到多达七次以上烈度达「5弱」级的强烈地震。其中，东北三陆海域的地壳活动尤为猛烈活跃，更曾在4月期间爆发一次高达7.7级的强烈地震，由于该次强震的震源极浅且摇晃范围异常广阔，已引起当局高度关注。

惊现311大地震前夕异动 「慢滑移」地壳奇异加速

更令人忧虑的是，日本地震调查委员会证实，东北三陆海域当地目前正出现加速进行的「慢滑移」（Slow Slip）地壳异动现象。由于这种断层缓慢滑动的特殊现象，过去亦曾在2011年震惊全球的「311东日本大地震」爆发前夕密集出现，因此引发日本国内外气象与地质界的高度警惕，外界纷纷忧心这极可能是大地震再度来袭前的「最后警号」。

当地地质专家详细解释，「慢滑移」本质上是断层在缓慢滑动、借此释放地层内应变压力的自然现象。虽然这种缓慢释放可以在短期内化解部分局部压力，但释放出来的巨大能量却极大可能被转移并集中至周边的其他断层区域，从而变成触发下一次更大规模大地震的关键「推力」。

地壳异动恐呈连动效应 南海海槽危机亮红灯

专家经过严密研判后警告，目前东北三陆海域的剧烈地壳活动，与北海道外海、根室以及钏路等区域的地震活动存在著不容忽视的连动性。与此同时，分隔日本东西两侧的关键地质断层带「糸鱼川—静冈构造线」近期亦在频繁震动，种种迹象显示，这恐将进一步增强南海海槽（Nankai Trough）的地壳活动，使当地爆发超级大地震的风险直线飙升。