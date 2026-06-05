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伊朗局势｜黎巴嫩真主党拒绝以黎停火协议 以军亦拒撤兵恐挫美伊谈判

即时国际
更新时间：04:18 2026-06-05 HKT
发布时间：04:18 2026-06-05 HKT

中东局势再度陷入胶著状态。黎巴嫩真主党（Hezbollah）于周四（4日）明确拒绝了以色列与黎巴嫩停火协议；与此同时，以色列亦强硬表明绝不从黎巴嫩撤军。美媒形容，美国总统特朗普试图透过推动黎巴嫩停火来与德黑兰达成和平协议的外交计划，正面临严重挫折。

真主党拒绝美方斡旋协议 以防长强硬放话：绝不撤军

伊朗此前一直将黎巴嫩停火视为与华盛顿达成任何和平协议的先决条件，甚至在近日暗示，若以色列持续发动攻击，伊朗不排除会直接介入。

黎巴嫩真主党（Hezbollah）于周四（4日）明确拒绝了以色列与黎巴嫩停火协议。路透社
黎巴嫩真主党（Hezbollah）于周四（4日）明确拒绝了以色列与黎巴嫩停火协议。路透社
以色列亦强硬表明绝不从黎巴嫩撤军。路透社
以色列亦强硬表明绝不从黎巴嫩撤军。路透社

周四，真主党领袖卡西姆（Naim Qassem）更公开拒绝由美国斡旋、在以色列与黎巴嫩政府之间谈判的停火协议，理由是真主党此前并未参与该项谈判。目前以色列、黎巴嫩及美国官方尚未对此作出即时回应。

与此同时，以色列并未放慢军事行动，持续对黎巴嫩南部展开猛烈空袭。以色列国防部长卡茨（Israel Katz）表示，以军绝不会撤出该地区，亦不会停止在黎巴嫩的军事行动。以军是在今年3月入侵黎巴嫩，与针对伊朗的战争同步推进。

曾于1982年一手建立真主党的伊朗革命卫队「圣城军」（Quds Force）指挥官强调，以色列至少必须撤回至开战前的原点位置。

多地战火连绵 特朗普：各方只是「温和射击」

尽管美国安排的停火协议理论上已经「生效」，但本周内包括黎巴嫩、加沙、以色列北部以至科威特的居民，依然饱受战火摧残。对此，特朗普周三（3日）指，现行的协议实际上只是让各方「以一种较为温和的方式互相射击」（shooting in a more moderate manner），而非真正全面停火。

事实上，美伊军队在周三于波斯湾爆发了自4月初停火以来最激烈的军事对攻。伊朗军队猛烈轰炸科威特机场，造成1人死亡、逾60人受伤；作为报复，美军则在霍尔木兹海峡附近发动空袭。霍尔木兹海峡平日承担全球五分之一的石油及液化天然气供应，但自三个月前开战以来，该海峡大部份时间已被迫关闭。

航运数据显示，伊朗的石油出口已跌至六年来的最低水平。不过，由于市场原本期盼黎巴嫩停火能为美伊外交斡旋提供一条「下坡路」，全球油价应声下跌约3%。尽管杜林普自3月底以来多次宣称美伊距离达成协议「经已不远」，但目前几乎看不到实质的外交进展。

国内政局施压 特朗普遭众议院历史性表决重击

随著11月美国国会中期选举逼近，特朗普面临国内要求平抑油价的巨大政治压力。在周三，他更遭遇了来自国会的罕见挫折——联邦众议院通过表决，禁止他继续进行这场战争。虽然这项投票只属象征性质，因为特朗普绝不可能将其签署立法，但也反映出国内反战情绪升温。

在德黑兰方面，伊朗最高领袖穆杰塔巴于周四发表讲话，扬言伊朗的敌人在战场上已经被击败，如今只试图在伊朗内部煽动分裂。

德黑兰目前极力争取解冻数十亿美元的石油收入、免除对粗油出口的制裁、解除美军对其港口的封锁，并重新夺回对霍尔木兹海峡的控制权。

特朗普曾多次重申，其首要任务是阻止伊朗获取核武器，而伊朗则坚称其核计划仅用于和平目的。联合国核监督机构（IAEA）周四发表报告证实，尽管经历了三个月的战火洗礼，伊朗的核计划目前看来基本没有改变。

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