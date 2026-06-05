汉莎航空波音787客机起落架突离奇崩塌 机头砸地致多人伤

德国法兰克福机场发生罕见事故。一架隶属汉莎航空（Lufthansa）的波音787-9「梦幻客机」（Dreamliner），于当地时间周四（4日）在登机门前处于静止状态时，其前起落架（Nose gear）突然毫无预警下离奇坍塌，导致巨大机头瞬间向下重摔著地，机腹部分朝下，飞机遭受严重损坏。事故发生时虽然乘客尚未登机，但机上的多名机组人员及地勤人员不幸受伤送医，受涉事航班亦随即被迫取消。

静止状态下前脚突然崩塌 机头著地惊悚画面曝光

涉事的汉莎航空波音787-9客机，注册编号为D-ABPQ。事发于当地时间周四（4日）下午12时45分，当时客机正停靠在法兰克福机场的登机口附近。

根据网络上疯传的现场影片及路透社摄影师在现场目击的画面显示，这架双引擎宽体客机在完全静止的状态下，前起落架突然发生结构性失效并完全坍塌，导致失去支撑的巨大机头直接「下跪」著地，部分机腹紧贴地面。大批机场紧急救援车辆接报后火速赶往现场，将整架客机重重围拢并展开戒备，气氛一度非常紧张。

乘客未登机逃过一劫 机上多名员工受伤送医

汉莎航空发言人随后发表电邮声明证实事件，并透露不幸中的大幸是「当时乘客尚未登机」，因而避免了更大规模的伤亡。然而，声明中亦补充指出，事故发生时，仍有大批正在进行起飞前准备工作的机组人员及地勤人员在机舱内。

汉莎航空提到，由于起落架崩塌引致剧烈震动与倾斜，导致「多名机组人员受伤，目前正在接受医疗团队的治疗」，但当局暂未透露受伤员工的具体人数及伤势详情。

原定飞往洛杉矶 汉莎携手当局彻查原因

受事故影响，这架航机原计划于今日负责执飞、目的地为美国洛杉矶的「LH450」航班已被迫即时取消。目前，机场与航空公司的工程专家团队正留在现场，紧急评估客机的结构损坏程度。汉莎航空补充道：「我们目前正与相关部门一起调查事故的具体情况。」

报道指，汉莎航空目前营运的波音787-9客机，在旗下的787系列客机中属于相对较新的机型。该航空集团原本计划透过引入这款新客机，逐步淘汰其他效率较低的旧款客机，借此简化及优化旗下的机队结构。未料新机型如今竟在地面发生惊悚的「断脚」意外，事故起因已引起国际航空界的高度关注。