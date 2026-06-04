发IG story戏称「准备炸飞机」 20岁坡男认散播虚假有害资讯或囚7年

新加坡20岁男子Rykes Tan Zhi Kai在Instagram帐号发布限时动态，声称要「炸掉飞机」，导致3架国际航班因此延误超过1小时。他今日在法院认罪，面临最高7年徒刑。

事发于去年6月7日晚上，他乘搭飞机前往台湾时，候机时在樟宜机场拍下自己与一架酷航波音787梦幻客机的合照，当晚11时55分透过私人Instagram帐号发布限时动态，写下「我即将炸掉这架飞机」。

这则贴文很快引起友人关注，对方私讯问他发生什么事，他竟进一步回复：「这是自动回复讯息。Tan Zhi Kai, Rykes已成功炸毁飞机，今后无法与你联络。」

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虽然男子事后声称只是开玩笑，但有匿名人士将相关内容向警方举报。警方于隔天凌晨接报后立即展开调查，并锁定当时由酷航营运、即将起飞的波音787客机进行安全检查。

原定凌晨1时30分飞往中国天津的TR138、1时45分飞往青岛的TR186航班，以及1时50分飞往希腊雅典的TR720航班，因安检程序而延误，直到凌晨3时左右才陆续起飞。此次虚假威胁不仅影响数百名旅客，也让酷航损失约1946坡元（约1.2万港元）。

警方接报之际，Rykes Tan Zhi Kai正与3名友人一同搭酷航TR876班机飞往台湾。他在6月11日返抵新加坡后，随即被警方拘捕。

据指他已向酷航全额赔偿相关损失。今日上午，他在新加坡国家法院承认散播虚假有害资讯罪名。检方则要求法庭先取得缓刑与感化训练适合性报告，稍后判刑。

依照新加坡法律，散布虚假有害资讯的罪名最高可处7年有期徒刑，罚款最高5万坡元（约30.5万港元），或两者并罚。