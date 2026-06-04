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伊朗局势｜美众议院通过决议限制特朗普对伊动武权力 4共和党人倒戈

即时国际
更新时间：10:00 2026-06-04 HKT
发布时间：10:00 2026-06-04 HKT

美国国会众议院于当地时间周三（3日）通过一项由民主党主导的战争权力决议，要求总统特朗普除非获得国会授权，否则必须停止对伊朗的军事行动。在美伊爆发冲突三个月之际，决议在部分共和党人「倒戈」支持下过关，标志两党罕有联手限制总统的战争权力。惟外界预料法案后续将面临重重难关，象征意义大于实质效力。

众议院最终以215票赞成、208票反对的微弱优势通过该项决议。表决期间，有4名共和党众议员与民主党人一同投下赞成票。其中，投赞成票的密歇根州共和党众议员巴雷特（Barrett）被问及会否担心遭特朗普报复时表示，自己是凭良心投票，选择做其认为正确的事。

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据路透社报道，美伊战事至今已进入第四个月，众议院此前曾有三项相关的战争权力决议以微弱劣势遭否决，上月一项原有望通过的表决亦遭众议院共和党领袖突然推迟。此次决议最终获批，反映出部分共和党人对特朗普处理是次冲突的手法感到不安，也是国会首次批准旨在迫使特朗普逐步停止对德黑兰军事行动的决议。众议院外交事务委员会的民主党议员随后在社交平台X发文指，这是美国人民向特朗普发出的明确信息，要求结束这场「极不受欢迎且非法」的战争。

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不过，有关决议目前并不能强制特朗普彻底结束军事行动。法案随后须交由共和党占多数议席的参议院审议，预料将面临巨大阻力；此外，即使法案获参众两院通过，特朗普亦可在签署阶段行使总统否决权将其否决。尽管该投票在很大程度上仅具象征意义，但分析认为，这仍是特朗普在国会遭遇的又一次政治挫败。

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