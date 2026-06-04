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鲁比奥确认特朗普将出席北约土耳其峰会 称会议或「历来最重要」

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更新时间：05:33 2026-06-04 HKT
发布时间：05:33 2026-06-04 HKT

美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）周三证实，总统特朗普（Donald Trump）将出席今年7月在土耳其安卡拉举行的北约（NATO）国家元首峰会。

路透社报道，鲁比奥在国会听证会上表示，美国仍然是北约成员国，并将参与讨论联盟未来方向及安全合作等议题。他引述特朗普称，届时将在峰会上清楚表达美方立场。

近月特朗普多次批评北约盟友，尤其不满部分成员国在美国与伊朗冲突期间，拒绝让美军使用境内军事基地、领空或提供海军支援，协助恢复霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）航运安全。他认为盟友未有在关键时刻向美国提供足够支持。

特朗普早前更曾形容北约是「纸老虎」，并一度扬言考虑退出这个由32个成员国组成的跨大西洋军事联盟，指欧洲盟友长期依赖美国安全保障，却未有承担相应责任。

鲁比奥指出，7月7日至8日在土耳其举行的峰会，可能是北约历史上最重要的一次会议之一，「因为有些问题必须厘清及修正」。他强调，美方将藉今次会议与盟友讨论联盟未来角色，以及如何应对当前全球安全挑战。

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