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葡萄牙全国大罢工｜劳动法改革 火车停驶、航班大减、学校全关

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更新时间：22:18 2026-06-03 HKT
发布时间：22:18 2026-06-03 HKT

葡萄牙周三（3日）爆发6个月内第二次全国大罢工，铁路、航空、学校与医疗服务大规模停摆。工会强烈反对政府推动的劳动法改革，批评新法将放宽解雇限制、扩大弹性工时并削弱罢工与育儿权益；政府则主张改革有助改善长期低迷的劳动生产力，吸引投资并促进经济成长。

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葡萄牙少数中间偏右政府计划借助极右派「够了党」（Chega）的支持，通过修订逾100条劳动法条文的改革方案，目标是提振生产力、带动经济成长。谈判破裂后，工会决定走上街头。

葡萄牙国营铁路CP暂停长途及大部分区域列车，里斯本地铁停驶。全国学校因人手严重不足而关闭，医院在护理人员罢工后推迟大多数手术与门诊。

葡萄牙航空TAP宣布，周三仅维持约79班次，比平日逾300班次缩减超过7成以上。西班牙伊比利亚航空（Iberia）也预计班次缩减50%至75%。

年轻世代付出更多保障更少

经合组织（OECD）近期资料显示，葡萄牙的劳动生产力长期是欧盟最低之列，较OECD平均水准低约17%，近几十年来年均成长仅约1%。经济学家与商业团体普遍认为，严格的解雇规定、工时限制、外包限制及强制复职要求，是拖累生产力的结构性因素，也造成劳动市场双轨化，一边是受保护的正职员工（多为年长者），另一边是深陷约聘等临时合约的年轻工人。

30岁的银行员工阿兹维多（Rodrigo Azevedo）说，改革将让年轻工人「终身困在不稳定合约里」，被迫每周工作50小时却领不到加班费，同时更容易被解雇，改聘更便宜的外判工。「这套劳动法案不只威胁年轻工人的未来，更威胁我们的现在。」

半年内2度全国大罢工

改革支持者认为，放宽解雇条件、允许企业在违法解雇案件中以补偿金取代复职，并松绑外包与弹性工时限制，有助降低企业雇用成本，进而吸引投资、创造就业。工会则坚持，这套改革只会让资方更容易压榨劳工，让年轻世代付出更多保障却更少。

葡萄牙上一波全国大罢工发生于去年12月，是葡萄牙自2013年反对政府撙节抗议以来首次全国停摆。今次是6个月内第二度全国大罢工，显示劳资双方的对立情绪持续升温。

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