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兵库县母女惨死刀下 42岁杀人犯疑伏尸河川已死去多天

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更新时间：18:34 2026-06-03 HKT
发布时间：18:34 2026-06-03 HKT

日本兵库县龙野市上月发生震惊社会的母女双尸命案，42岁疑犯大山贤二，涉嫌杀害一名74岁母亲及其52岁女儿。他一度却警方坦承「杀了人」，却因证据不足被放走，随后下落不明。警方约10天前发布全国通缉，至周三在一条河里寻获一具尸体，衣着特征与疑犯高度吻合，估计已死亡多日。

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综合日媒报道，兵库县警方周三上午接获民众报案，称在河里发现一具男性尸体。警方将其打捞上岸后，发现尸体有一定程度的腐败迹象，显示已死亡多日。

死者穿一条带有白色线条的黑色长裤，与因涉嫌杀害母女而遭通缉的大山贤二逃亡时所穿裤子极为相似。警方相信遗体极可能就是大山贤二，目前正检验DNA及进行法医解剖，尽速确认死者身分。

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兵库县龙野市母女双尸命案震惊日本社会。 路透社
兵库县龙野市母女双尸命案震惊日本社会。 路透社

疑凶曾认杀人 说法含糊获放生

这宗震惊日本社会的命案于5月19日曝光。 74岁的田中澄惠及其52岁次女千寻被发现死于龙野市家中，两女颈部及其他部位均有多处刀伤。验尸结果显示，母亲死于失血过多，女儿死于出血性休克，相信于5月13日左右已身亡。

警方曾盘查居无定所的大山贤二，他向警方坦承「我杀了人」，却因为无法具体说明被害人与日期，加上身上无血迹无凶器，警方没有将他拘留或逮捕，隔天起他行踪不明，警方23日取得逮捕令，24正式发布全国通缉，并公开其照片与监控录像拍下的身影。

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