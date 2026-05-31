特朗普：我比猫王更吸引观众 吁取消国庆音乐会改办MAGA集会

美国将于今年7月4日迎来建国250周年，但总统特朗普（Donald Trump）却在上周六（5月30日）呼吁取消原定的建国纪念音乐会。由于已有数位歌手退出演出，特朗普表示，应改由他亲自领衔的大型政治造势集会（MAGA）来取代这些音乐会。

「被政治化」致退出参演

特朗普于上星期六在社交平台发文表示，与其邀请「收费昂贵、没人想听、音乐乏味、只会抱怨」的歌手演出，不如取消国庆音乐会，改而举办一场大型「让美国再次伟大」（MAGA）集会。这场音乐会定于6月25日在华盛顿国家广场登场，配合7月4日独立日活动举行，由支持特朗普的公私合营机构「自由250年」（Freedom 250）主办。

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不过，在最初公布的九组艺人中，第四组与第五组的艺人相继宣布退出，部分人士表示原因是活动已被政治化。

特朗普在贴文中称艺人如今对演出「怯场」，因此正在考虑邀请「全世界最具号召力的人物」来顶替，而这位「比猫王巅峰时期吸引更多观众」的大人物就是特朗普本人。他也表示，已要求幕僚评估在国家广场举办「美国回来了」（America Is Back）集会的可行性，届时他将发表演说，「像我担任总统以来一直做的那样，带领国家继续前进」。

猫王1960年代的电影造型。法新社

曾有网民将特朗普与猫王比对。

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日前宣布退出演出的艺人，包括乡村歌手玛蒂娜．麦克布莱德（Martina McBride）以及1980年代摇滚乐团Poison主唱布雷特．麦可斯（Bret Michaels）。麦可斯表示，他原本被告知这是庆祝国家的活动，但如今「已演变成比我当初同意参与时更具分裂性的事情」。

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特朗普将在6月14日迎来80岁大寿。作为当天特朗普庆生活动的其中一个环节，见证过许多重要历史时刻的白宫南草坪将破天荒举行终极格斗冠军赛（UFC）。这也是纪念美国独立250周年的庆祝活动之一。