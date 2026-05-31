伊朗局势︱伊导弹袭科威特 残骸毁损美2架MQ-9无人机

在美国总统特朗普考虑是否延长美伊停火协议之际，美国媒体报道，伊朗近日向科威特空军基地发射一枚弹道导弹，尽管科威特成功拦截，掉落残骸造成5名美方人员轻伤，两架美国MQ-9死神无人机严重受损。

无人机造价超2亿港元

知情人士透露，科威特防空部队拦截了伊朗发射的「征服者-110」型导弹，但碎片坠落在美军位于科威特的萨利姆空军基地，导致包括承包商及现役人员在内，约有5人受到轻伤。一架死神（Reaper）无人机被摧毁，至少有另一架严重受损；这类无人机每架造价约达3000万美元（2.35亿港元）。

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科威特遇袭之际，美方正在考虑一项延长美伊停火状态的协议。特朗普上周五在白宫战情室同其助手们的会议持续约两个小时，但并未就与伊朗的协议作出「最终决定」。 特朗普当天早些时候在社交媒体发文重申美国对伊朗谈判的立场，并称「我现正前往战情室开会，以作出最终决定」。特朗普说，伊朗必须同意永远不拥有核武器，霍尔木兹海峡必须立即双向开放，免收通行费，允许航运交通不受限制地运行，所有水雷都需被清除。

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伊朗外交部发言人巴加埃周五晚发声明说，伊朗与美国的讯息交流仍在继续，但尚未达成最终共识。 声明提及霍尔木兹海峡，强调伊朗和阿曼作为沿岸国的管理责任。伊朗法尔斯通讯社当日以伊方知情人士为消息源，反驳特朗普关于美伊协议内容的最新说法，称其言论「真假参半」，试图描绘捏造的胜利。

报道说，特朗普对协议要点的歪曲主要体现在两方面。一是霍尔木兹海峡。二是核材料。知情人士强调，谅解备忘录中不仅没有此类内容，而且说法毫无根据。 报道还说，特朗普忽略了协议中的一些关键条款，比如美国必须立即解冻伊朗被冻结资产中的120亿美元。