美国人打麻将悟投资 俱乐部搜寻量爆增逾40倍

麻将这种源自中国的游戏，近年再度风靡全美国，引发热潮。麻将热潮近年席卷美国各地，迎来它的黄金时代。美国知名点评平台Yelp的数据显示，在2024年9月至2025年8月期间，全美对麻将俱乐部的搜寻量爆发式增长了4467%，麻将课程的搜寻量也飙升了819%。纽约麻将教练布罗曼指出，新冠肺炎疫情后，人们渴望面对面交流，而麻将恰好提供了一个可以放下手机、专注互动的场合。

美联盟每年更新胡牌标准

「人际关系是推动这股麻将热潮的动力。」麻将教学机构「Mahj with Marissa」的创始人布罗曼指出，在第一次世界大战和西班牙流感大流行之后的1920年代，麻将的受欢迎程度也曾飙升。

美国的麻将主要有两种：香港麻将和美式麻将。美式麻将经由犹太女性加以本土化，包括加入了8张百搭牌。有趣的是，美国麻将联盟（NMJL）每年都会更新官方规则与标准的胡牌牌型，让游戏充满变数。

表面上看，麻将是一款集结心机、运气与社交元素的桌上游戏，但它其实也提供了不少深刻的理财哲理。

牌桌与理财同样瞬息万变

卡内基私人财富管理公司高级财务顾问韦尔认为，麻将与财务规划有异曲同工之妙，「你在开始每一场牌局前都知道，自己可能需要调整策略、灵活变阵。这在财务规划中也绝对适用：生活总有变数，我们必须随时应变」。

财经专家从麻将游戏中提炼出5大理财法则。

一、坦然接受不确定性，计划赶不上变化：牌局从来不按剧本走，可能你离胡牌只剩一步之遥，却总是差张；可能你以为胜券在握，没想到被人直接截胡。

韦尔的「雀友」、夏洛特市金融服务高管洛克比对此深有感触。她表示，牌桌上的情况「瞬息万变」，理财亦然。市场与人生充满未知，灵活调整往往比固执坚持更重要。

二、分散投资：美国麻将联盟每年更换麻将规则，列出新的赢牌组合，以保持其趣味性。密苏里州堪萨斯城的财务顾问克莱门茨表示，不断变化的规则意味着你可以用各种不同的牌型赢得比赛，这与投资非常相似。她解释：「每年盈利的资产类别组合都不一样，这取决于当下的经济环境，需要考虑通胀、利率走势、股市表现等。」

须谨慎分配资源懂得取舍

三、攻守兼备：韦尔指出，追求收益（进攻）只是成功的一半。通过风险管理和税务规划来保全财富（防御）对于整体成功同样至关重要。「要成为麻将高手，你还得时刻关注其他玩家的动向，并据此调整策略或采取相应的防守。」韦尔说：「有时候，最好的进攻就是最佳的防守。」

四、优化有限资源：牌桌上的牌有限，生活中的时间与金钱也有限。韦尔指出，若想避免不必要的财务开支与亏损，必须非常谨慎地分配眼前的资源，懂得取舍与优先排序。

五、自律终有回报：金融知识和财富都会随着耐心而增长。你坚持自律的投资策略的时间越长，就越容易上手。

总之，如果把麻将当成一门投资艺术来看，你会发现它就像是一面镜子，映照出人们在理财时必须要面对的抉择：何时冒险、何时按兵不动、何时转变策略，以及何时坦然接受不可控的因素。