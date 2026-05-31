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印度「高考」数码评卷失误 逾40万学生要求覆核成绩

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更新时间：08:25 2026-05-31 HKT
发布时间：08:25 2026-05-31 HKT

印度近日公布攸关升学的12年级毕业会考成绩，随即引发全国性争议。大批学生质疑评分出现严重失误，目前已有逾40万名学生向官方申请查阅答卷扫描副本，相关申请涉及逾110万份答卷。外界质疑，问题与当局今年首次引入的电子阅卷系统有关。

扫描页面不完整字迹模糊

印度中央中等教育委员会（CBSE）证实，在成绩公布后的短短几天内，已收到40多万名学生提出的查阅答卷申请。今年印度共有至少170万名学生参加了这项对大学录取至关重要的12年级会考。据了解，CBSE此次推行的「萤幕阅卷」（OSM）新系统旨在透过将纸本答卷扫描上传至线上平台供教师评阅，再由软件统计总分，从而减少人为失误并提高效率。

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然而，根据大批考生的反馈，电子阅卷过程中出现了扫描页面不完整、字迹模糊、评分错误及答卷错配等诸多技术问题。

据悉问题最初因一篇在网上迅速走红的投诉帖文而浮面，发布者是一个名叫斯瑞瓦斯塔瓦的学生，来自德里区。他在贴文中透露，自己为这次会考准备了整整一年，牺牲了休息和外出的时间，只为全力备考。但当自己申请查阅物理科目的答卷扫描副本时，收到的答卷上竟然是别人的字迹和答案。

尽管CBSE随后向其补发了「正确版本」，但他的遭遇引发了连锁反应，大批学生纷纷晒出萤幕截图，指系统存在漏页或试卷张冠李戴的情况。一名家长也在X平台上发文表示，称其女儿的作答与官方标准答案完全一致，却被扣掉了至少30分。

据悉，CBSE在考试开始前仅8天突然宣布启用该阅卷系统，导致阅卷教师在面对重大转变时措手不及。针对当前乱局，印度教育部长普拉丹已公开承认新系统存在「一些差错」。他表示将对此承担责任，并向公众保证找到妥善的解决方案。

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