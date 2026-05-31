伊朗局势｜美军称拦截闯伊朗港口货船　发射导弹击中引擎室阻突破封锁

美联社报道，美军中央司令部（CENTCOM）表示，一艘悬挂冈比亚国旗的货船，试图突破美国对伊朗港口实施的海上封锁时，因无视多次警告，美军最终发射导弹击中其引擎室，阻止船只继续前进。

美方指出，涉事货船「Lian Star」于阿曼湾（Gulf of Oman）航行期间，试图驶入伊朗港口，期间无视美军超过20次警告。船只其后失去动力并漂浮海上，美军未有登船。美方称，自4月中旬实施封锁以来，已拦截6艘试图突破封锁的船只，另有116艘船被迫改道。

路透社

美国于4月17日启动对伊朗港口封锁行动，作为回应伊朗实际控制霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）的措施。伊朗自今年初美国及以色列空袭后加强对海峡管控，并声称所有船只通行须获批准。虽然双方自4月初停火以来局势稍为缓和，但有关延长停火及伊朗核问题谈判仍未达成最终协议。

霍尔木兹海峡是全球最重要能源航道之一，大量石油、天然气及化肥原料经此运输。区内局势持续紧张，已对全球能源供应及航运市场造成冲击。美方希望透过封锁限制伊朗出口收入，进一步向德黑兰施压。

伊朗军方同日警告，任何干预其海峡管理措施的外国军舰都可能成为攻击目标。伊朗近月更向部分通过海峡船只征收最高200万美元通行费，引起国际航运界争议。有专家指出，此举违反国际海洋法中「航行自由」原则。