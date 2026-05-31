特朗普体检报告证健康状况「极佳」　医生建议减重及增加运动

美国总统特朗普（Donald Trump）最新年度体检报告显示，其整体健康状况「极佳」，心脏、肺部及神经系统功能良好，具备履行总统职务所需的身体条件。不过，医生建议他继续减重及增加运动量，以改善健康状况。

认知功能测试获满分

即将于下月迎来80岁生日的特朗普，本周在马里兰州沃尔特里德国家军事医疗中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受例行体检。白宫公布由总统医生巴巴贝拉（Sean Barbabella）撰写的健康报告，形容特朗普「完全适合履行三军统帅及国家元首职责」。

报告显示，特朗普在认知功能测试中取得满分30分，体重约108公斤，较去年体检时增加约6.3公斤。医生已就饮食控制、增加体能活动及持续减重向他提供建议，并继续服用降胆固醇药物及阿士匹灵。

报告显示，特朗普在认知功能测试中取得满分30分。路透社

心血管年龄较实际年轻约14岁

报告又提到，特朗普静止心率为每分钟73下，推算心血管年龄较实际年龄年轻约14岁。去年曾引发外界关注的手部瘀伤及腿部肿胀情况亦有交代，医生指瘀伤与频繁握手及服用阿士匹灵有关，属常见且无害的副作用；下肢轻微肿胀则较去年有所改善。

特朗普过往曾表示自己不喜欢跑步或使用跑步机等运动，平日主要透过打高尔夫球保持活动量。他亦曾透露，过去25年一直服用较一般建议剂量更高的阿士匹灵，以预防心血管问题。

这是特朗普自去年重返白宫以来，第三次已知公开体检结果。作为美国史上就职时年龄最大的总统，其健康状况一直备受外界关注。