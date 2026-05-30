大阪街头MMA｜网传日韩两女扭打 挥拳扯头发狂殴分半钟

一段2名外型姣好的女子在日本街头互殴缠斗的影片，近日在日、韩两国社交平台上迅速扩散，累计观看次数突破1000万次。贴出影片的网民指韩籍女子与日籍女子扭打，其中疑似韩女出手格外凶狠，不停重拳打头、扯头发，甚至骑压在对手身上狂揍。



现场围观路人数度尝试介入，却遭疑似同行的韩籍男子挡下，两女扭打近一分半钟。

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韩女骑压日女不停挥拳

网传画面显示，发生扭打的位置在大阪道顿堀中心的章鱼八总本店旁。身穿白色上衣、打扮较清凉的疑似韩籍女子率先展开攻势，以拳头连续重击疑似日女的头部，一度将对方完全压制在地狂打，还出现扯头发、压胸口等各种招数。

冲突期间，多名路人试图上前劝阻，却遭韩女的男伴「控场」，阻止其他人靠近。他不仅对上前劝阻的民众举中指，还摆出拳击姿势吓唬人。片中更可以听到他用日语威胁称「杀了你喔」。在他的持续施压下，多名路人只能退后观望，迟迟无法介入。

韩男日语呛途人「杀了你！」

眼见局势持续恶化，终于有一名路人忍无可忍，起飞脚踢向韩男。但似乎未中要害，韩男转身回踢，还露出冷笑，并比划挑衅手势。

就在韩男忙于应付路人之际，旁边另一名男子抓准机会上前，对韩女正面挥拳。韩女双手掩面，日女趁其松懈，边喘气边伸手扯其背心领口致走光。混乱之中日男乘机将日女拖走，冲突才告一段落。

日韩网友两面交锋各说各话

影片曝光后，迅速在日、韩两国网网引发大规模讨论。日本网友留言多带批判情绪，留下诸如「韩国人真野蛮」、「真是糟糕的民族」等评论，部分人表达对暴力行为的谴责。

南韩方面也有不少网友羞愧表示，「别在国外这样丢脸」、「无论如何暴力都是不对的」；但也声音质疑当事人的国籍认定，认为不能仅凭外貌就轻易下结论。目前日、韩主流媒体均尚未就此事进行正式报导，事件始末有待进一步查证。